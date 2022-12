Formoso, sobre Besteiro: “Estará donde quiera estar, es un activo imprescindible del PSdeG”

José Ramón Gómez Besteiro “estará donde quiera estar, ya que es un activo imprescindible del partido”. “Es un activo político de excelencia del PSdeG”, aseveró ayer el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, un día después de que trascendiese el archivo de la última causa judicial pendiente contra el que fue presidente de la Diputación de Lugo y secretario xeral del PSOE gallego.

Con estas declaraciones, el líder de los socialistas gallegos alimenta la posible vuelta a la primera línea política del político lucense. “Como amigo personal de Besteiro, ayer (por el miércoles, cuando se supo del archivo judicial) fue uno de los días más bonitos de los últimos siete años. Fue emocionante. Nunca debería haber pasado. No todo vale para destrozar políticamente a una persona, una persona que tiene y tenía una capacidad de aportar a su país enorme. No puede uno ver truncada su vida personal y política por una forma injusta de instruir un caso. Fue una persecución clara a esta persona”, que pasó un “calvario”, expuso Formoso.

Besteiro tenía diez imputaciones en dos causas judiciales abiertas por la juez Pilar de Lara relacionadas con una eventual corrupción desde sus cargos como edil en Lugo y presidente de la Diputación. Ya no pesa ninguna sobre él.

Fueron precisamente estas imputaciones las que truncaron su carrera política. En marzo de 2016 dimitía como candidato a la presidencia de la Xunta y como secretario xeral de los socialistas gallegos. Desde entonces, optó por un perfil bajo, pero su influencia de puertas para adentro seguía y sigue siendo enorme. Desde hace tiempo en el PSdeG, ya se comentaba la vuelta de Besteiro a la primera línea si se libraba de todas sus imputaciones.

Cuando a finales de noviembre, el PSdeG anunciaba que Francisco Rodríguez, tras verse libre de cualquier investigación judicial, volvía a optar a la alcaldía de Ourense, el secretario xeral del PSOE gallego, José Manuel Lage ya adelantaba que la elección de Francisco Rodríguez “es el primer acto de reparación” de los políticos socialistas que vieron truncadas sus carreras políticas por la operación Pokemon. Toda una pista de que la dirección del PSdeG ve con buenos ojos el retorno a la política activa de Besteiro. Ahora la cuestión es saber en qué puesto y si esta vuelta cuenta con el beneplácito de Ferraz. Fuentes socialistas apuntan que podría ser como candidato a la presidencia de la Xunta, un cargo para el que ya se ha postulado el propio Formoso.

El actual secretario xeral del PSdeG accedió al cargo hace poco más de un año, tras ganar en primarias a Gonzalo Caballero. Es presidente de la Diputación de A Coruña y alcalde de As Pontes. Formoso no ha desvelado todavía si optará de nuevo a la alcaldía o a ser edil, y con ello tener opciones a volver a presidir el ente provincial. A cargos socialistas, les llama la atención que Formoso aún no haya desvelado sus intenciones al respecto, y defienden que sí opta a la presidencia de la Xunta no debería concurrir a las elecciones locales de mayo de 2023. En noviembre, en una entrevista en este periódico, preguntado al respecto, el secretario xeral del PSOE gallego aseguraba que “en su momento” anunciará sus planes sobre As Pontes. “En el momento adecuado, daré las explicaciones oportunas a la sociedad. Cuando toque, se entenderán los motivos de una decisión u otra. Los tiempos son importantes en política y tomar las decisiones de forma reflexiva aún lo es más”, expuso.

El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, celebró ayer el archivo provisional de la operación Pulpo por el exsecretario xeral del PSdeG José Ramón Gómez Besteiro y su familia, al tiempo que deseó a los socialistas “mucha suerte para resolver sus cuestiones internas”, tras incidir en que, conocido el paso judicial, ya está a debate quién será el candidato en las próximas autonómicas.

Rueda ha recordado, a preguntas de los medios tras el Consello de la Xunta, que esta y otras macrocausas abiertas en su día por la jueza Pilar de Lara, a la que no mencionó, han tenido “consecuencias y coste personal” para “mucha gente” del ámbito político, siendo al final el resultado “bueno” para una amplia mayoría.

Rueda hizo hincapié en que resulta “curioso” que, nada más trascender que Besteiro, aún provisionalmente, había quedado libre de la última causa que tenía pendiente, ya se haya puesto la sobre la mesa el debate sobre su posible regreso a primera línea política incluso como candidato del PSdeG a las próximas autonómicas.

“No sé cómo lo van a solventar, pero deberían estar algo menos con el foco en los cargos y más en las propuestas”, añadió.