La huelga de letrados de la Administración de Justicia deja en un mes unos 7.000 juicios y vistas suspendidos en Galicia, según estimaciones de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ). Por provincias, A Coruña, con unos 3.000 actos judiciales paralizados, es la más afectada; seguida de Pontevedra, con unos 2.200; Ourense, con unos 1.400; y, finalmente, Lugo, con unos 400.

Los paros de los letrados de la Administración de Justicia no son nuevos. Ya el año pasado, los juzgados gallegos se vieron paralizados en varias ocasiones —en los meses de abril, noviembre y diciembre— por las huelgas convocadas por la UPSJ, el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ) a raíz del “quebrantamiento reiterado”, por parte del Ministerio de Justicia, de los acuerdos comprometidos en abril de 2022.

Ahora, la situación es más compleja, pues desde el pasado 24 de enero estos paros han pasado de ser “ocasionales” a indefinidos. Su seguimiento en Galicia está siendo elevado, especialmente en A Coruña, Ourense y Ferrol, donde el trabajo en los tribunales no para de acumularse, con unos 300.000 expedientes paralizados en la comunidad.

Hoy es un día clave ya que el Ministerio de Justicia y los letrados se reúnen por segunda vez para tratar de desbloquear el conflicto, aunque con las posturas muy enrocadas por ambas partes.

A Coruña es la provincia gallega en la que mayor seguimiento está teniendo la huelga, más del 75%. Le siguen Ourense, con un 70%; y Pontevedra y Lugo con un 60%.

Los letrados de la Administración de Justicia van “todos a una” con el propósito de lograr unas reivindicaciones históricas que, según aseguran, estuvieron a punto de resolverse con el Gobierno de Rajoy, tras las numerosas protestas de los funcionarios de la Administración de Justicia. En abril de 2022, los letrados llegaron a un acuerdo con el actual Ejecutivo, sin embargo, denuncian los letrados, “no se han cumplido”.

“Somos conscientes del daño que estamos haciendo, pero tenemos que defender nuestros intereses. Estamos dispuestos a negociar, sin embargo, Justicia no ha mostrado su voluntad de hacerlo, están mintiendo descaradamente. Prueba de ello ha sido la reunión que hemos tenido la semana pasada, encuentro en el que no nos han ofrecido nada. Al Ministerio no le queda más remedio que negociar, la Justicia ya está mal y no se puede hundir más”, censuran.