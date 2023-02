"El PSOE hizo una gestión gris en A Coruña; el PP trabajó bien, dará una sorpresa el 28-M"

Está a punto de cumplir diez meses desde que prometió su cargo como conselleiro y vicepresidente segundo y ya embarcado en campaña de las municipales del 28-M como líder provincial del PP de A Coruña. Diego Calvo reconoce que los populares tienen más difícil llegar al gobierno porque, a diferencia de PSdeG y BNG, “tienen que conseguir matrícula”. En A Coruña, asegura que el PP ha hecho bien las cosas y dará “una gran sorpresa” en los próximos comicios. En contraposición, alude a “gestión gris” de Inés Rey. Sobre las críticas a la propuesta de Feijóo de que gobierne la lista más votada, Calvo cuestiona la, a su juicio, hipocresía del PSOE. “Ellos pueden juntarse cuando son la segunda, tercera o cuarta fuerza y luego censuran el caso de Ourense. Si hacemos la propuesta es para aceptar una regla común para todos”, defiende el barón popular, quien asegura tener sus aspiraciones políticas colmadas: “Después de la política hay más vida y es una etapa que quiero recuperar”.

El día 3 de marzo, se cumplen diez meses desde que dijo sí quiero al ofrecimiento de Rueda a entrar en su Gobierno. ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor en este periodo?

Lo mejor es formar parte de un equipo que trabaja duro, que intenta solucionar los problemas del día a día y que está muy comprometido. Y lo peor son las horas, porque, a veces, o pones un límite o no acabas nunca. Pero es cierto que, como decía mi madre, “sarna con gusto non pica.” Entonces, se llevan mejor esas horas. Estoy muy contento de que [Rueda] hubiera hecho ese ofrecimiento en su momento, de estar aquí y de formar parte de este equipo.

Es la única cara nueva en la Xunta. ¿Eso le hizo sentir en desventaja en un primer momento?

La verdad es que no. No tuve esa sensación. En primer lugar porque aunque no formaba parte del Gobierno de la Xunta tenía una experiencia y sabía el día a día y lo que estaban haciendo. Segundo, son todos conocidos y amigos, con lo cual estás en un grupo que conoces y sabes cómo funciona. Además, había tenido también experiencia de gestión, con lo que desde el primer día sabía cómo se tramitaban las cosas. En definitiva, lo único que hizo falta fue ponerse a trabajar y no perder un minuto.

“Feijóo no tiene interés ni tiempo para intervenir en el PP gallego y la Xunta”

Desde un primer momento reclamó más peso en la nueva Xunta para A Coruña por sus resultados electorales, su población y su peso en el PIB. ¿Se da por satisfecho con la representación que se le ha dado?

A Coruña está muy bien representada. Era un mensaje que trasladaba desde el punto de vista del partido, pero en el día a día todos los conselleiros, no solo los de A Coruña, trabajan no solo por la provincia de la que son, sino por toda Galicia. Y esa forma de trabajar hace que, con independencia de donde sea el conselleiro, estemos presentes todos. Estoy satisfecho con la representación, lógicamente, pero sobre todo con la forma de trabajar, que es más importante.

Hereda la Consellería del ahora presidente de la Xunta. ¿Siente más presión? ¿Confía en superar su legado, como dijo al prometer su cargo?

Bueno, yo hice una trampa: quedarme con su equipo. La forma de trabajar era una continuidad. Yo espero poder cumplir los retos que teníamos y los objetivos que nos puso el presidente. Tengo un equipo muy bueno, con gente muy rodada y que sabía muy bien cómo hacer su trabajo.

"El PSdeG vive una situación esperpéntica; a menos de 100 días de las municipales su líder no ha aclarado su papel"

Ahora que comparte más tiempo en el día a día con Rueda, ¿En qué aspectos le ha sorprendido más?

No me he llevado grandes sorpresas porque a Alfonso lo conocía desde hace más de 20 años. En el 2006, cuando fue el Congreso de Feijóo, Rueda era secretario y yo, vicesecretario y trabajaba con él en la sede. Sabía de su forma de trabajar, cómo era, y, por tanto, en ese sentido no me ha sorprendido. Ni me ha costado adaptarme a su forma de trabajar y a su forma de ver las cosas.

En pleno proceso sucesorio, no pocas voces daban por hecho que Feijóo tutelaría desde Madrid el PP gallego y la Xunta. ¿Ha intervenido en alguna decisión o no le queda tiempo para inmiscuirse en la política del partido en Galicia?

Yo creo que no ha intervenido. No soy consciente ni tengo conocimiento. No creo que tuviera interés alguno en intervenir por la forma de ser, por lo que conozco, por la experiencia de todos estos años y sabiendo cómo ha sido aquí. Cuando estuve en la Diputación, jamás en la vida me dijo lo que tenía que hacer. En tercer lugar, no creo que tenga tiempo de estar pendiente de todas esas cosas. Creo que la atención hay que centrarla en lo importante en estos momentos para él. Como presidente del partido y como jefe de la oposición y próximo presidente del Gobierno, tiene que tener mucho trabajo y, además, estoy seguro que lo va a conseguir.

"El caso de Ourense es tan legítimo como lo que hacen PSOE y BNG. Las reglas tienen que ser las mismas para todos"

Estamos en la antesala del 28-M. ¿Qué expectativas tienen de cara a estas elecciones municipales?

Las expectativas son intentar mejorar todos los resultados. Es verdad que en las últimas elecciones nos quedamos a muy pocos votos de tener un gobierno en alguna de las ciudades. Hay algún ayuntamiento que perdimos o que no tenemos la alcaldía por un solo voto. En los ayuntamientos donde el resultado estuvo muy ajustado, espero que seamos capaces de conseguir esa mayoría suficiente para poder gobernar.

El reto es el mismo para todos los partidos, mejorar los resultados de las elecciones pasadas. Pero ¿qué es para el PP lograr unos buenos resultados en estas elecciones? ¿Hacerse con el bastón de mando en qué ciudades o villas?

Al final nosotros siempre que salimos a unas elecciones tenemos que conseguir una matrícula en todos y cada uno de los ayuntamientos. Me hace mucha gracia que muchos aspiran a poder ser alcalde quitando la mitad de concejales que tiene el PP. Eso es una realidad que hemos visto a lo largo de los últimos años. Por lo tanto, ¿nuestro reto cuál es? Pues mejorar el resultado anterior, siempre tener una tendencia al alza porque eso significa que hemos escogido a las mejores personas, los mejores equipos, que lo estamos haciendo bien y convenciendo a cada vez más ciudadanos. Pero lógicamente al final queremos gobernar en los ayuntamientos. Por lo tanto, yo no me planteo el número de ayuntamientos.

El PP lo tiene más complicado, porque sin mayoría absoluta es casi una misión imposible lograr la Alcaldía.

Totalmente. Nosotros siempre nos tenemos que esforzar más. Nos cuesta mucho más poder dirigir o poder gobernar en una ciudad. Por eso cuando lo conseguimos es una gran satisfacción y también es un reto. Nosotros nos ponemos un reto mucho mayor que los demás. No nos gustaría gobernar siendo la segunda fuerza y con la mitad de los votos que la primera.

¿A Coruña se presenta como una plaza difícil de conquistar? ¿Esperan recuperarla? ¿Qué les dicen los sondeos a nivel interno?

Estamos bastante satisfechos porque a menos de 100 días de las elecciones municipales estamos con un resultado muy bueno en el que podemos llegar a tener la mayoría absoluta el próximo 28 de mayo. Nosotros hacemos un trabajo serio, creo que hemos apostado por un gran candidato, una persona que demostró cuando fue concejal, además de Servicios Sociales, la cercanía a las personas que más lo necesitaban y, sobre todo, la cercanía a la ciudad. Y un buen talante, que yo lo echo de menos en los últimos años en A Coruña. Ya está bien de tener alcaldes o alcaldesas que pierden los papeles, que se enfadan con todo el mundo cuando escuchan algo que no les gusta. Un político tiene que escuchar las distintas opiniones y, en especial, tenemos que escuchar las que no nos gustan. A veces les daremos razón y otras veces no. En A Coruña hemos hecho bien las cosas y quizá A Coruña sea una gran sorpresa en las elecciones municipales de mayo.

¿Qué ha hecho a Miguel Lorenzo el candidato idóneo?

Conoce la ciudad, ya ha gobernado cuatro años, todo el sector con el que él tenía responsabilidad, que es el de los servicios sociales, está encantado y saben de su buen hacer. Es una persona con un talante espléndido. Hay muy pocos políticos que tengan el talante que tiene Miguel Lorenzo. Sabe hacer equipos y, sobre todo, quiere volver a situar a la ciudad de A Coruña donde se merece. A Coruña en los últimos años ha estado apagada. No ha habido grandes proyectos y cada vez que hay un gran proyecto el ayuntamiento de turno tiene como objetivo tumbarlo y que no lo hagan. No vaya a hacer que otros se lleven el mérito. Yo creo que eso no tiene que ser en política. De lo que se trata es de transformar tu ciudad y convertirla en un referente, ya no solo de Galicia, sino de toda España.

¿Cómo define la gestión que ha hecho estos cuatro años Inés Rey?

Ha sido una gestión gris, en la que han jugado al regate corto y no han apostado de verdad por la ciudad. No han hecho valer el peso de la ciudad dentro de su partido ni dentro del Gobierno. Yo creo que un alcalde, una alcaldesa, con independencia del partido político que le ayude, tiene que sacar adelante los proyectos en su ciudad. Tiene que ponerse siempre al lado del proyecto y no hacer política, por ejemplo, como estamos viendo últimamente con el caso del Chuac. No creo que esa sea la alcaldesa que merezca una ciudad como A Coruña.

Feijóo propone que gobierne la lista más votada. Desde el PSOE tachan la iniciativa de cinismo e hipocresía y le recuerdan qué pasó en Ourense con DO.

Es una propuesta que si la sometiésemos a un referéndum, a una consulta popular, ya no solo en Galicia sino en toda España, sería apoyada por la inmensa mayoría. Esta propuesta la llevamos desde hace mucho tiempo. Ya en países como Portugal los alcaldes no tienen que llegar a la mayoría absoluta, sino que es el más votado a partir de un nivel. Yo creo que es una propuesta muy seria. Ahora bien, lo que hace el Partido Socialista sí que es hipocresía, porque ellos primero no aceptan la propuesta, se quejan, y después, cuando les afecta a ellos, protestan. Dicen, oiga, pues que haga lo mismo el PP en Ourense. Oiga, si aceptamos la propuesta, desde luego la vamos a aplicar en todos los sitios. Lo que no puede ser es que el Partido Socialista y el Bloque tengan unas reglas y nosotros tengamos otras. Que ellos puedan juntarse cuando son el segundo, tercer y cuarto partido para gobernar. ... Como ha ocurrido en Ferrol, que cuatro partidos se juntaron en la votación y la investidura para que no gobierne el PP, y al día siguiente, entre los cuatro no se hablan y se boicotean. Ellos sí lo pueden hacer, pero quieren que el PP. Oiga, a ver, un poco de seriedad. Nosotros si hacemos una propuesta es para aceptar una regla común a todos, y todos tenemos que tener las mismas reglas, no cada uno las suyas. Luego, los que tienen hipocresía son ellos. Si no quieren que esto funcione, pues lógicamente encontrarán, de vez en cuando, algún caso como el de Ourense, que es tan legítimo como el que ellos hacen habitualmente.

"Estoy más que satisfecho. No aspiro a ninguna otra cosa. Después de la política hay más vida, es una etapa que quiero recuperar"

¿Cree que la gestión de Pedro Sánchez, en ocasiones cuestionada desde las filas socialistas, jugará a favor o en contra del PP gallego en la cita del 28-M tras la lluvia de medidas anticrisis puestas en marcha?

La gestión de Pedro Sánchez no es que juegue a favor o en contra del PP, sino que ha jugado en contra de todos los españoles. Soy uno de los que piensan que todos los españoles, con independencia de su opción política o el partido al que voten, son conscientes que Pedro Sánchez es capaz de hacer cualquier cosa por estar un día más en la Moncloa. Lo ha demostrado. Y yo creo que lo saben todos, ya sean nacionalistas, de izquierda, derecha o de donde quieran. La gestión de Pedro Sánchez ha hecho mucho daño a los españoles y no creo que la lluvia de ayudas o que intenten a última hora dar ayudas a muchos colectivos sirva para algo porque el ciudadano es mucho más inteligente. El ciudadano se conforma una opinión y una opción a lo largo de cuatro años. Y ha visto que tenemos un presidente que miente más que habla, que no se pone colorado nunca cuando miente y que es capaz de hacer cualquier cosa y pactar lo que sea por estar una noche más en la Moncloa. Eso no lo va a solventar ni lo va a arreglar por muchos cheques que regalen estos meses que quedan de legislatura.

Y la gestión de Feijóo en Madrid, ¿será un aliciente para el electorado en Galicia o, por el contrario, cree que el efecto Feijóo se ha desinflado diluido con su gestión en Génova?

En Galicia siempre que ha habido una oportunidad, los gallegos han votado a Feijóo y además le han dado una mayoría. Ahora que él está en otro nivel, trabajando en unas elecciones generales, yo estoy seguro que en Galicia va a tener un gran resultado, mucho mejor que cualquier otro presidente nacional en Galicia. Aquí le conocemos perfectamente, sabemos de lo que es capaz y hemos confiado en él durante 16 años casi. Por lo tanto, yo estoy seguro que los gallegos, de la misma manera que confiaban en las autonómicas, van a confiar en él en las generales.

¿Será esta cita con las urnas un termómetro para testar al electorado de cara a las autonómicas?

Cada vez más el electores distinguen entre elecciones municipales, autonómicas, generales y europeas. Y lo hemos visto. Cuando coinciden dos procesos electorales en la misma fecha, los resultados no son similares. En estas elecciones municipales sí veo que hay ganas de decirle a Pedro Sánchez algo, pero fundamentalmente son municipales. Después llegarán las autonómicas, entonces veremos cómo está el panorama.

De cara a las próximas elecciones autonómicas, la líder del BNG se ve como la primera mujer presidenta de la Xunta.

Entiendo que se vea como la primera mujer porque a día de hoy es la única [candidata] a falta de que el Partido Socialista resuelva una esperpéntica situación, donde su líder no quiere serlo y proponen a otro. En Galicia hemos afrontado un proceso difícil, la sustitución de Alberto Núñez-Feijóo, y que se ha hecho sin causar un solo problema a los ciudadanos. Desde ese momento se ha continuado con el trabajo serio, sin hacer ruido y resolviendo los problemas de la mejor manera posible. Los ciudadanos eso lo valoran, porque quieren son políticos que no vengan a crear problemas, sino que resuelvan los que tienen, porque ya les llegan.

De revalidar el PP la Presidencia de la Xunta, ¿a quién prefiere como líder de la oposición, a Ana Pontón o al PSdeG?

Pues sinceramente, me da igual. Yo lo que quiero es ser capaz, como partido, de conseguir esa mayoría en las próximas autonómicas. El líder de la oposición da igual. Si está en la oposición es porque los ciudadanos no han confiado en ellos. A día de hoy, el Bloque está por delante. El PSOE está empeñado en seguir siendo la tercera fuerza.

En la carrera electoral a San Caetano, ¿quién cree y quién le gustaría que se batiera con Rueda: Valentín o Besteiro? Tras el carpetazo de la última causa judicial al ex líder del PSdeG, en las filas socialistas reclaman su vuelta a primera línea política.

Me da igual quién sea el candidato. Lo que sí veo es que tienen temor a batirse, y creo que en el fondo Valentín lo que expresa es un temor a no conseguir un resultado favorable. Es incomprensible que a menos ya 100 días de unas elecciones municipales no haya aclarado cuál va a ser su papel. En su Ayuntamiento querrán saber si se va a presentar o no. Pero no es comprensible tener un líder que dice que a lo mejor hay otro mejor que él. Esto está sumiendo el Partido Socialista en una crisis importante ¿Quién será? Quien quiera ser de ellos. Pero lo que están dando a entender es que hay un líder claro que es Alfonso Rueda y que seguirá teniendo la confianza de la mayor parte de los ciudadanos.

¿Dónde se ve tras las elecciones autonómicas del próximo año?

Uff... Pues vamos a esperar las elecciones autonómicas del próximo año. Hay que acabar esta legislatura, esperemos hacerlo muy bien y con mucha fuerza, y después donde determine el partido, donde determine el presidente.

Política municipal, provincial, Parlamento gallego, Gobierno autonómico… ¿se ve a medio plazo en la carrera por la Presidencia de la Xunta?

No. En ese sentido estoy más que satisfecho y no aspiro a ninguna otra cosa. Creo que he tenido oportunidades muy grandes a lo largo de la vida que el partido me ha dado. Estar en la Diputación fue un honor, y estar en el Parlamento también como vicepresidente y ahora como conselleiro y vicepresidente de la Xunta. Yo creo que eso está más que de sobra colmado. El futuro... Ya lo veremos. Hay muchas posibilidades también más allá de la política, que también es importante, y es importante tener el contacto con el resto de la sociedad.

Una cosa es que no aspire y otra que un día le suene el teléfono, por ejemplo, con una llamada de Feijóo desde Moncloa para que ocupe una cartera en Madrid.

No creo que se den esos casos porque hay mucha gente muy válida por todo el territorio de España. Pero, indudablemente, a veces es verdad que te piden que ayudes en algún sitio, y bueno, también hay que valorar en el momento en que ocurra, si puedes o no, y ver las circunstancias, también las vitales. Yo siempre he dicho que después de la política hay más vida, y desde luego es una etapa que quiero recuperar en algún momento.