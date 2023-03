Gastronomía y música, de la mano en la 48º edición de la Festa do Queixo de Arzúa

Arzúa, la localidad más quesera de Galicia, celebra este fin de semana la gran fiesta que atrae a los más apasionados de la gastronomía como a los festivaleros. Gastronomía y música irán de la mano en esta 48º edición de la Festa do Queixo de Arzúa, un evento que busca reivindicar el rural, el sector primario y el producto de proximidad. Para esta cita, el actor compostelano Tamar Novas ha sido elegido pregonero. Será el sábado a las 11.00 horas en el campo de la feria. La elección de Novas no solo obedece a su trayectoria como actor, sino también a su vínculo con el municipio arzuano, de donde es natural su padre.

En esta edición, Arzúa habrá 53 queserías y 68 puestos. En 2022 la Denominación de Origen batió el récord de producción con 4.240.000 unidades

Muchachito Bombo Infierno, Leilía, Tanxugueiras, We Are Not DJ’s y la Rondalla Moraima son algunos de los artistas y formaciones amenizarán el Festival do Queixo 2023 de Arzúa. Estas actuaciones, se unen al concierto que darán los ganadores del concurso Queixo Maquetón, los carballeses Apart, que abrirán la jornada del sábado. Todos los eventos musicales serán gratuitos y se celebrarán bajo la carpa que se instalará en el campo de la feria.

El domingo actuará la Rondalla Moraima, que inició su andadura en el año 2000 con la idea de reunirse un grupo de personas aficionadas a la música, para fomentar el gusto por los instrumentos de cuerda. Su repertorio abarca desde piezas clásicas, pasando por habaneras, boleros, música gallega, música mexicana...

También el domingo actuará Leilía, tres artistas que llevan treinta años juntas y que traen unas Vidas cantadas, una apuesta integral, un proyecto que hace cuadrar origen y fin. Cerrarán a las 19.30 horas con un concierto, Tanxugueiras, tres cantareiras de una nueva época capaces de reinterpretar los sonidos de la tradición milenaria fusionándola con ritmos urbanos, más próximos al trap o a la electrónica.