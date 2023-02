PP, PSdeG y BNG apremian al Gobierno a una solución “de urgencia” tras el colapso de la A-6

Nueve meses después de que se desplomase el primer viaducto de la A-6, la principal vía de comunicación del norte de Galicia con la Meseta, el Ministerio de Transportes ha dado un giro radical a sus planes iniciales, tanto en las obras a realizar como en el procedimiento de ejecución. Ahora la reconstrucción será total al ampliarse también a las pilas y los cimientos de las dos estructuras dañadas —la segunda, en dirección A Coruña, se vino abajo nueve días después de que lo hiciese el puente en sentido Madrid—. Y ya no se hará la reconstrucción de las dos plataformas en paralelo, sino que se empezará por el viaducto que se derrumbó en un primer momento. Las obras en el otro se demorarán al no poder acogerse al procedimiento de emergencia ya que la Intervención General del Estado no lo considera justificado una vez reabierta la doble circulación en el viaducto en dirección Madrid, una tramitación que, según advierte la Xunta, podría demorar la puesta en circulación del segundo paso elevado hasta 2028.

Desde Galicia, los tres partidos con representación en el Parlamento, PP, PSdeG y BNG, coinciden en sus reclamaciones a Madrid al exigir una solución “urgente” y “rápida” para rehabilitar y poner en funcionamiento esta vía primordial para Galicia, en especial para las provincias de A Coruña y Lugo. El PSdeG es uno de los partidos que apremian al Gobierno de Sánchez a recuperar la circulación en la A-6, aunque también pone contra las cuerdas la gestión de la Xunta en infraestructuras de titularidad autonómica. Su portavoz parlamentario, Luís Álvarez, apeló a “una solución rápida” después de que la conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, exigiese el fin de semana la reconstrucción simultánea de los dos sentidos del viaducto de O Castro. Ahora bien, el diputado socialista ironizó con la supuesta “solvencia” del Ejecutivo gallego para proponer soluciones para infraestructuras estatales que no aplican en las autonómicas. “Aquí el PP está, como todos sabemos, plagado de ingenieros de caminos, puertos y canales, que siempre saben cuál es la política que se debe desarrollar. Son los únicos solventes, los más listos y con soluciones certeras”, sentenció Álvarez, que reprochó que no apliquen “no apliquen” esas soluciones cuando se trata de una carretera autonómica que “tiene un socavón”, en referencia a la vía que comunica Folgoso do Courel y Quiroga. Ante el nuevo procedimiento y tramitación de las obras en la A-6, Álvarez apuntó que serán los técnicos los que decidan “cuál es la mejor solución” La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, también pidió soluciones “urgentes” que no dilaten hasta 2028 la normal circulación por esta infraestructura. Pontón recordó que en su formación reclamaron “desde el primer día una mesa de seguimiento y claridad de las causas y los pasos” a dar. La dirigente nacionalista abogó por una alternativa que no dilate la solución: “Los gallegos no podemos esperar por esas infraestructuras”. Desde la Consellería de Infraestruturas ponen en entre dicho el plazo dado por el Ejecutivo central para el primer viaducto, que hace apenas un mes insistía en fijar para este año su reapertura. Pero ayer el delegado del Gobierno no se atrevió a dar plazos, cuando hace apenas un mes aseguraba que el Ministerio de Transportes mantenía el calendario inicial para la reapertura al tráfico en sentido Madrid para este año. José Miñones defendió las “seguridad y criterio técnico” frente al ruido y la irresponsabilidad” dijo, al ser preguntado por la propuesta de la Xunta. La prioridad del Gobierno, reiteró, pasa por “actuar con rigor y transparencia que es lo que estamos haciendo”. “Para Galicia es inaceptable pasar de cinco carriles a dos hasta 2028. Eso supone una gran demora en la funcionalidad, en la movilidad y en la competitividad”, advirtió ayer la conselleira durante un acto en Oza-Cesuras. Por ello, calificó de “inaceptable que no se ejecuten de forma simultánea los dos viaductos” y exige que sí se haga “porque es viable” y “en los plazos inicialmente previstos”, que se situaban en el marco de 2023. Diputados, senadores, alcaldes y portavoces populares destacaron ayer desde Pedrafita “las dificultades” que la actual situación crea a Galicia, “en general, y especialmente a la provincia de Lugo”, y reclamaron la reconstrucción “sin más dilaciones”. A su juicio, la “falta de implicación y el total desinterés” de Transportes por agilizar la reconstrucción del viaducto “afecta gravemente” a los usuarios de la A-6 y “ocasiona notables perjuicios” a la comunidad. Para el portavoz parlamentario del PP, Pedro Puy, es “razonable” la petición de la Xunta de que se reconstruyan al mismo tiempo los pasos elevados en los dos sentidos porque se trata de una “emergencia”, ya que es uno de los dos accesos desde Galicia a la Meseta y es preciso una “iniciativa rápida que permita recuperar el tráfico”. A su juicio, no hay más motivos que los presupuestarios o de voluntad política para que este asunto se resuelva cuanto antes. Un informe que ya había alertado del posible derrumbe del viaducto El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, denunció ayer la “opacidad” de Transportes en relación al colapso del viaducto de la A-6 y exigió exigido “luz y taquígrafos” para conocer las causas y determinar responsabilidades. Así lo señaló Rego en un comunicado después de conocer la existencia de un informe previo que alertaba del posible derrumbamiento del puente, por lo que quiere saber si el Gobierno “hizo lo suficiente” para evitarlo. En este sentido, el Bloque incidió en la necesidad de conocer toda la verdad sobre el colapso de la infraestructura y determinar las causas, ante los “graves daños estructurales” que presentaba “por los defectos de ejecución y por la baja calidad de los materiales utilizados en su construcción”. “¿Nadie asumirá la responsabilidad de lo ocurrido?”, se preguntó Rego, recordando que PSOE, PP y VOX vetaron la semana pasada la creación de una comisión de investigación sobre las causas del derrumbe, impulsada por el BNG en el Congreso, acusándolos de “querer tapar las posibles responsabilidades, ya sea de cargos públicos o de las empresas constructoras”. Además, el diputado nacionalista reiteró la necesidad de acelerar todas las actuaciones para la reparación de la infraestructura. “Casi un año después, el Ministerio continúa demorando su reconstrucción y, por lo tanto, la apertura al tráfico”, censuró.