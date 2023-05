El juicio penal a Baltar se aplaza hasta pasar el 28-M tras declarar ante la jueza

La posible condena penal que pueda recaer contra el presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, por un delito contra la seguridad vial se decidirá una vez pasen las elecciones. Finalmente el líder provincial ourensano prestó ayer declaración en juicio rápido ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puebla de Sanabria (Zamora) donde mostró su disconformidad con el procedimiento abierto contra él. Esto obligó a la jueza a fijar juicio por la vía penal para el próximo 31 de mayo.

El presidente de la Diputación de Ourense podrá así llegar a las elecciones sin una condena en su contra, lo cual es un factor importante, ya que en caso de recaer sentencia condenatoria firme sería inilegible y por tanto no podría ni ser edil por Esgos ni optar a la Presidencia de la Diputación. El líder del PP ourensano trasladó ayer en un acto electoral su “absoluta tranquilidad”. “Dejemos desarrollar el proceso”, apuntó. En su opinión, no le supondrá desgaste electoral. “Creo que no puede tener ningún coste, porque ya en el primer momento pedí las disculpas públicas correspondientes, aboné la sanción administrativa y mantuve ese compromiso de cooperación con la justicia”, señaló.

Baltar cometió una infracción administrativa por circular a 215 km/h por la autovía A-52, a su paso por el municipio zamorano de Asturianos, el pasado 23 de abril. Abonó la multa en el acto, con una bonificación del 50%, pasando de los 600 euros a los 300.

Sin embargo, el posible delito penal de superar exponencialmente la velocidad máxima permitida (120 km/h) en dicha vía abrió un proceso judicial rápido.

La Fiscalía de Zamora ha solicitado para el presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, una condena de seis meses de multa a razón de 10 euros diarios —un total de 1.800 euros—y la prohibición del derecho a conducir durante un año y un día. Se le atribuye un delito contra la seguridad vial.

En su comparecencia ayer vía telemática ante la jueza, Baltar rechazó ser condenado por la vía penal y declaró que “el procedimiento ya estaba resuelto por la vía administrativa”.

La jueza, a la vista de las declaraciones del investigado en presencia de su abogado, decretó la fijación de un procedimiento abreviado para el próximo 31 de mayo, después de la cita electoral de las próximas municipales.

El procedimiento judicial proseguirá en el Juzgado de lo Penal de Zamora procediendo a su enjuiciamiento el último día de mayo a las 10.00 horas. La conformidad del presidente provincial con la parte administrativa contrasta con la parte penal del proceso que será recurrirá por su defensa ante el juzgado y en la Audiencia de Zamora.

Doble sanción

La defensa de Manuel Baltar alega que la sanción administrativa que se le impuso por importe de 600 euros —en realidad abonó 300 euros por pronto pago— fue firme con anterioridad a la incoación del procedimiento judicial. Así, los abogados del político argumentan que “no cabe la imposición de una dualidad de sanciones”.

Asimismo, el abogado de Baltar aduce la “inadecuación del procedimiento incoado”, porque entiende que “no cumple los requisitos para seguir las actuaciones por los trámites de las diligencias urgentes, al haberse procedido su citación mediante cédula judicial y no por la Guardia Civil, todo ello con posterioridad a la finalización del procedimiento administrativo”.

El juicio rápido en el que compareció ayer Baltar estuvo a punto de ser suspendido de nuevo. Ya se aplazó la cita el pasado martes por la incomparecencia de su abogado. Y ayer, en un primer momento, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) emitió un comunicado en el que alegaba que se cancelaba de nuevo el juicio contra Manuel Baltar, por la voluntad de no comparecer de su procurador y, por tanto, se debía posponer el señalamiento y emplazar tanto al acusado como a su defensa a una nueva fecha para la celebración del juicio rápido. En el transcurso de la mañana se advirtió, sin embargo, desde la Diputación de Ourense que se trataba de un “error” esa suspensión del juicio y terminó celebrándose a última hora de la mañana de forma telemática. Por parte del TSJ de Castilla y León confirmaron que “finalmente” se habría producido esa declaración y que continuaba el proceso.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se refirió ayer a la declaración de Baltar: “Creo que es bueno. En todo caso es una obligación que se produzca”. Y añadió que “esto es un procedimiento derivado de una infracción, lo que tiene que hacerse es desarrollarse con todas las garantías y desde luego el afectado tendrá que cumplir con sus obligaciones durante el procedimiento y también ejercer sus derechos y someterse al resultado final”.

La portavoz del BNG, Ana Pontón, cree que lo ocurrido con Baltar demuestra la “falta de autoridad de Rueda en el partido”. El Bloque pedirá además la creación de una comisión especial de información en la Diputación de Ourense sobre el presunto uso fraudulento de los coches oficiales.

También el secretario de Organización del PSdeG, José Manuel Lage, criticó el “esperpento” ourensano y criticó que Rueda “se ponga de perfil”. “Actúa como si lloviese”, señaló. Los socialistas piden la dimisión de Baltar.