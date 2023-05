Cada vez coge más fuerza la idea de que gobierne la lista más votada en el seno del PPdeG y también en el de Ourense. Ayer, la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, dijo que “ya hemos avanzado que no apoyaremos a Jácome, de ninguna manera; lo dijimos en campaña y lo seguimos manteniendo”. Y añadió que “tanto el PSOE como nosotros nos hemos manifestado en esa línea y nos mantendremos firmes en ese escenario”. Pero, ¿facilitar un gobierno de mayoría simple a cambio de retener la Diputación de Ourense es no apoyar a Jácome? Cada vez más voces dentro de la ejecutiva popular gallega y dentro de la ourensana aluden a un pacto de no agresión entre PP y Democracia Ourensana, para posibilitar ejecutivos de los partidos que más votos sacaron en las pasadas municipales. Así pues, el Concello sería para Jácome y la Diputación seguiría en manos de Manuel Baltar.

Con un escenario tan difícil aritméticamente para posibles pactos, tanto en el Concello como en la Diputación, esa la opción que cobra más fuerza entre la rumorología y los despachos. En el Concello de Ourense haría falta un tripartito para derrocar a Jácome (7 de PP, 6 de PSOE y 4 de BNG) y en la Diputación hay la misma tesitura (7 de PSOE, 3 de DO y 3 de BNG). En ambos escenarios el factor diferencial son los nacionalistas, que siempre evitaron a Jácome para negociar y quieren a Baltar fuera del gobierno provincial. En el caso municipal, desde el BNG verían muy difícil pactar con los populares y en el segundo pasaría lo mismo con el líder de DO. Culpan al PP de ser “el responsable” de que el líder de DO esté en la Alcaldía y reiteran por “activa y por pasiva” que con Jácome “nunca”. Es por ello que el escenario de posibles pactos que no sean otros que “respetar” lo elegido por los ourensanos queda prácticamente descartado a expensas de un giro de guion digno de Tarantino. Pero ya se sabe que en Ourense todo es posible. La propia secretaria general del PPdeG, en una entrevista radiofónica, ayer, también evitaba ratificar a Baltar como candidato a la presidencia de la Diputación y esto estaría en consonancia con lo publicado ya por este diario que desde Génova se está intentando “negociar” una salida con el presidente provincial a la vista de los “líos” de las últimas semanas y más con unas generales a la vuelta de la esquina. Además de las multas, están los audios donde se escucha a su hermano hablar sobre presuntas mordidas. Desde el PP de Ourense en la junta de la ejecutiva provincial tachan de mentiras lo publicado y señalan que “la contabilidad del PPdeOU se integra en la contabilidad nacional, sometida a los controles legalmente previstos”.