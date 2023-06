Los socialistas gallegos celebrarán en septiembre primarias para elegir a su candidato a la Xunta en las próximas elecciones autonómicas. Así lo anunció ayer el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ante el comité nacional, donde comparecieron más de 200 cargos del partido, entre ellos José Ramón Gómez Besteiro que suena con fuerza para convertirse en el cabeza de cartel del PSdeG a la Presidencia de la Xunta.

“Hoy tenemos aquí una cara que llevamos mucho tiempo, demasiado tiempo sin ver en este comité nacional. Hoy tenemos aquí a José Ramón Gómez Besteiro”, destacó Formoso. En septiembre se despejará la duda. “Os lo anuncio con tiempo y sin trampas. Nada de convocar primarias 15 días antes”, sostuvo Formoso quien recordó que él mismo se había comprometido en la pugna contra el exsecretario xeral Gonzalo Caballero a convocar este proceso con tiempo suficiente.

El líder del PSdeG emplazó, en todo caso, a los suyos a “estar preparados”. De hecho, aunque el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, mantiene que “a día de hoy” no piensa en adelantar las elecciones autonómicas, según ha trasladado en reuniones internas del partido no descarta un anticipo a octubre en función de los resultados del 23-J.. De ser así los tiempos jugarían en contra del PSdeG, pues no tendría candidato hasta septiembre, sin tiempo suficiente para rodarse.

En su intervención, Formoso llamó a hacer “autocrítica” tras los resultados de las elecciones municipales pero — “dijo— “sin ser catastrofistas”. “Quien sea derrotista sabe donde está la puerta”, advirtió ante las intervenciones de los afines al exsecretario xeral del PSdeG Gonzalo Caballero, que no acudió a la reunión.

“El PSdeG tiene la obligación de presidir la Diputación para abrir Ourenes al futuro tras décadas patrimonializada por los Baltar y al margen de los proyectos democráticos del país. No vamos a renunciar”, advirtió Formoso.