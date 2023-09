Más de 1.300 empresas aún sin planes de igualdad: faltan sindicatos para negociar

Desde marzo del pasado año todas las empresas españolas con más de 50 trabajadores están obligadas a contar con planes de igualdad, programas destinados a superar los obstáculos que perpetúan la brecha de género o que dificultan alcanzar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en los centros de trabajo. Sin embargo, las compañías ubicadas en Galicia sujetas a esta exigencia legal la incumplen de forma mayoritaria. Tanto que son más de 1.300 las que se encuentran en esta situación, según los datos de la Xunta, que apunta como una de las principales razones de esta demora la falta de representantes sindicales para poder negociar con los patronos la elaboración efectiva de los respectivos planes de igualdad.

Así se recoge en una respuesta por escrito de la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade remitida al Parlamento para contestar a una pregunta del Bloque en la que se interesaba, precisamente, por el grado de cumplimiento, por parte de las empresas gallegas, de la obligación de implantar estrategias contra la brecha de género.

La Xunta admite “sin ningún tipo de duda” que estos planes son una “herramienta necesaria” para avanzar en la igualdad, equiparar los salarios y las calificaciones profesionales o brindar las mismas oportunidades de ascenso. Pero también reconoce que el proceso va con retraso.

La obligación de contar con estrategias de igualdad está vigente desde 2007 para las empresas más grandes, las que superan los 250 trabajadores. Pero en 2019 el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos decidió ampliar esta exigencia a todas las empresas de más de 50 empleados y marcó un calendario para su implantación. Las firmas de entre 150 y 250 empleados tenían un año para elaborar estos planes de igualdad, las que contaban con 100 y hasta 150 personas en plantilla disponían de dos años y, por último, se fijaron tres años para las que tienen entre 50 y 150 trabajadores. De esta manera, desde marzo de 2022 es ya obligatorio para todas las firmas que superen los 50 asalariados.

En Galicia, la Consellería de Promoción do Emprego cifra en 1.747 el número de empresas —frente a las 273 iniciales con más de 250 trabajadores— que ahora sí tienen que aprobar programas contra la brecha de género. Pero el caso es que solo consta, pues así figura en el registro oficial, la implantación de “unos 357 planes”, encontrándose en tramitación “otro 10% de esa cantidad” —sobre 36—. Por tanto, serían 1.354 las empresas que están incumpliendo actualmente la obligación legal.

Para la Xunta, son varios los motivos de este retraso, pero uno es que no hay suficientes sindicalistas para entablar las negociaciones con las patronales. “Las causas de esta dilación son variadas, como procesos de negociación problemáticos, empresas con centros de trabajo en distintas partes del territorio del Estado... pero un dato importante es que en las empresas sin representantes legales de los trabajadores los sindicatos más representativos que asumirían la negociación no son capaces, por su falta de medios humanos, de asistir, haciendo imposible de este modo la realización efectiva del plan”, explica la Consellería de Promoción do Emprego en su respuesta parlamentaria remitida el pasado 29 de agosto.

Sobre las inspecciones en materia de igualdad, la Xunta tiene previsto realizar 397 actuaciones este año, un 6% más que la realizadas en 2022. Hasta la fecha de remisión del escrito al Parlamento, se había ejecutado 45 intervenciones que se saldaron con 17 requerimientos y un acta de infracción.

Contratación pública

A otra pregunta del Bloque, la Consellería de Promoción informa también de las medidas previstas para introducir cláusulas de igualdad y sociales en las contrataciones públicas. Una de las iniciativas será actualizar la guía para una contratación responsable socialmente, de forma que se constituya como un documento de apoyo práctico dirigido a los técnicos encargados de redactar los pliegos de las licitaciones, de forma que en cada caso se determinen qué cláusulas son las más oportunas.

Además, se introducirán novedades con la futura ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en Galicia. Por ejemplo, se incorporará criterios que, por una parte, permitirán valorar el compromiso de las empresas para conseguir la igualdad y, por otra, resolver un eventual empate entre dos o más ofertas en la fase de adjudicación de un contrato decantándose “por aquellas proposiciones de empresas que incluyan medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad oportunidades entre mujeres y hombres”.

