El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor (PP), ha conseguido nada más llegar al cargo, lo que no consiguieron sus antecesores, José Luis Baltar, y posteriormente su hijo Manuel Baltar en 33 años de gobierno provincial, y sacó adelante sus primeros presupuestos para 2024 —pese a presidir un gobierno provincial en minoría— gracias a la abstención del PSOE. Los socialistas dan así este apoyo circunstancial e histórico después de que Menor haya conseguido consensuar por primera vez con la oposición un reparto de fondos de cooperación que, en un gesto sin precedentes, llegarán a todos los concellos de la provincia, sin distinción por signos políticos, como hasta ahora.

“Por primera vez en 33 años, se consigue un acuerdo de justicia presupuestaria en esta Diputación” explicó el PSOE, para justificar su apoyo a esto presupuestos, que son también un cambio de política “que todos llevábamos tiempo esperando”, incidieron tanto los portavoces populares como el propio Luis Menor a lo largo del pleno.

El BNG votó en contra pues no se aceptó su enmienda a la totalidad , que proponía una serie de cambios para reducir ese de 64% de los presupuestos que se van a gastos de personal y gastos corrientes, y conseguir así una bolsa de 29.232.319 euros, que permitir mantener el Plan Único de aportación de ayudas a los concellos, pero que subiría ya a illones en 2024, es decir 7 millones más. La enmienda no se presentó hasta un día antes del pleno y fue desechada su inclusión en el mismo.

Fue un pleno con dos cambios de guion, pues mientras el PSOE escenificaba un apoyo histórico a unos presupuestos provinciales, Democracia Ourensana, el partido de Gonzalo Pérez Jácome les daba su primer voto en contra a los presupuestos de la Diputación, razones aleatorias, que, como le recriminó el PP y el PSOE no había encontrado hasta ahora, como que el capitulo de fondos para reparto libre era aún voluminoso en los presupuestos.

Fue el primer no del partido e Jácome en casi 5 años, tras ese primer acuerdo del año con el entonces presidente de la Diputación provincial, Manuel Baltar, por el que este último garantizaba la mayoría de Jácome en el Concello y a cambio el líder de DO, le garantizaba también a él la mayoría en la e Diputación. DO sumaba así su primer no a los presupuestos a una guerra que comenzó hace semanas, después de que Jácome adelantara su intención de presentar una candidatura alternativa en la Xunta a la del líder popular, Alfonso Rueda.