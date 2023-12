Anova rechaza ir a las autonómicas en coalición con el partido de Díaz

Anova, el partido fundado por el histórico nacionalista Xosé Manuel Beiras, rechaza aliarse en las próximas elecciones autonómicas con Sumar, Esquerda Unida o Podemos, rompiendo así definitivamente con la izquierda federal después de que el propio Beiras pidiese el voto para el BNG en las pasadas generales del 23-J, según avanzó ayer Europa Press. Este portazo pone fin así el periodo abierto en 2012 cuando Anova y la EU entonces liderada por Yolanda Díaz celebraron una inédita alianza materializada en la coalición AGE, precedente de las mareas y germen de la idea de Podemos a nivel estatal. Las crisis internas de este espacio político acabaron por hundir el proyecto.

La coordinadora nacional de Anova se reunió el sábado para analizar los contactos mantenidos con Sumar, que no solo le había propuesto una coalición, sino que también había sondeado a Martiño Noriega, exalcalde de Santiago y portavoz de Anova, como posible candidato a la Xunta.

En su momento, Beiras criticó duramente a Yolanda Díaz por lo que consideraba una traición al pacto para tener un grupo propio en el Congreso, puesto que la hoy vicepresidenta apoyó a Podemos y contribuyó a diluir a En Marea.

Por su parte, desde Sumar Galicia reiteraron su apelación a las personas y organizaciones representadas en los valores de la izquierda, el progresismo, el ecologismo y el feminismo, y se refirieron de forma velada al rechazo de Anova. “Si esas organizaciones no se sienten interpeladas por esos valores, respetamos su decisión y seguimos adelante. Tenemos una hoja de ruta clara, tenemos la fuerza necesaria y no nos ponemos de perfil para sacar al PP de la Xunta. Vamos de cara. Damos la cara por nuestra gente y no hacemos cálculos”, añadieron.