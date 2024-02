El PSdeG plantea que Besteiro tome el control del partido este año y releve a González Formoso

José Ramón Gómez Besteiro asumirá el timón del PSdeG y del grupo parlamentario este año, convirtiéndose así en el líder del partido y acabando con la bicefalia actual, en la que él asumió la candidatura a la Xunta en las pasadas elecciones mientras Valentín González Formoso mantenía la Secretaría Xeral.

Este plan ya se barruntaba en el seno del partido el otoño pasado y el batacazo electoral socialista, que el 18-F perdió cinco diputados y se situó con su peor resultado histórico con solo 9 actas, no variará la hoja de ruta. Los socialistas, tanto desde Ferraz como desde Galicia, confían en Besteiro y en frenar la dinámica aplicada desde 2009, cambiando de apuesta tras cada mal resultado. Esa estrategia provocó que desfilaran como cabezas de cartel desde entonces Pachi Vázquez (2012), Xaquín Fernández Leiceaga (2016), Gonzalo Caballero (2020) y Besteiro este año. Los resultados no mejoraron nunca: 18 diputados en 2012 tras los 25 de 2009, 14 en las dos ocasiones siguientes y los 9 con los que se quedaron tras los comicios del domingo.

Durante la reunión de la ejecutiva socialista del miércoles, el propio Leiceaga sacó a colación el elefante en la habitación: si el partido entiende que debe darse una oportunidad a Besteiro de plantear su proyecto, debe tomar las riendas internas también. Nadie se opuso, evidenciando el consenso sobre esta cuestión.

“Está demostrado que las bicefalias no funcionan, salvo en el PNV”, apunta una fuente de la cúpula socialista, que reconoce el consenso en que Besteiro asuma la Secretaría Xeral. La discusión radica en los tiempos. Algunas voces urgen acometer el relevo antes de las elecciones europeas de junio, otras rechazan las prisas porque la legislatura es larga, según las fuentes consultadas. En todo caso, ya está sobre la mesa abordar el relevo de Formoso, ausente durante la campaña, para entregar el volante del puño y la rosa a Besteiro.

El PSdeG celebrará previsiblemente en marzo un comité nacional —el máximo órgano del partido— para abordar los “cambios” orgánicos y de mensaje que Formoso prometió realizar para tratar de revertir la tendencia de caída electoral.

La hoja de ruta socialista a partir de entonces debería pasar por fijar la fecha de un congreso extraordinario y no esperar a diciembre del año que viene, cuando expira el mandato de Formoso. “No tendría sentido”, coinciden fuentes socialistas. Si se culpa a la falta de tiempo para darse a conocer de Besteiro como uno de los motivos del desplome del domingo, urge no perder otro año en el que el lucense no pueda contar con su propia ejecutiva y desarrollar su proyecto.

Sin embargo, existe una parte importante del partido que rechaza las prisas. “No debemos actuar con precipitación, sino con serenidad y reflexión”, justifican estas fuentes para oponerse a un relevo exprés antes de las elecciones europeas. Recuerdan que esa precipitación derivó en errores en el pasado reciente.

Equilibrio territorial

Los plazos son la única cuestión que suscita cierto debate, pues todos asumen la necesidad de que Besteiro asuma el timón. “Debe construir su proyecto y su liderazgo, contando con un equilibrio entre el norte y el sur, teniendo en cuenta todos los territorios”, apunta una fuente socialista de relevancia. “Tiene que poner en marcha un proyecto global incorporando los referentes existentes y lanzando otros nuevos”, añaden.