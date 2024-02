La borrasca deja olas de hasta 12 metros, rachas de 127 km/h y nieve en el interior

Un sistema de bajas presiones procedente del Atlántico y bautizado por el servicio meteorológico francés como borrasca Louis, devolvió ayer a Galicia al invierno. Si ya el jueves el temporal se dejó sentir, con vientos fuertes y lluvias intensas, ayer la situación se recrudeció: las olas alcanzaron los 12 metro, se registraron fuertes rachas de viento que provocaron desprendimientos de tejas e incluso de bateas y una masa de aire polar tiñó de blanco el sur de Ourense y las montañas de esta provincia y de Lugo, donde dificultó la circulación por carretera.

Una peregrina camina por una carretera de Pedrafita do Cebreiro cubierta de nieve. / Marta G. Brea

Así, según MeteoGalicia, ayer se registraron rachas de viento de hasta 127 kilómetros por hora en la localidad lucense de Muras y provocó desprendimientos de dos flotadores de bateas en la ría de Ares-Betanzos, lo que motivó la intervención de Salvamar para retirarlos, y de tejas en A Coruña.

Las autoridades, de hecho, activaron alertas de todos los niveles y hoy se mantienen. En el mar hubo alerta roja desde A Costa da Morte hasta Ribadeo, por olas de más de ocho metros y vientos de fuerza 7-8, y la boya de Puertos del Estado en Punta Langosteira ya marcaba a primera hora una altura máxima de ola de 9,55 metros y de 11,16 en Estaca de Bares. En el resto de la costa gallega, el aviso era naranja, por olas de seis a siete metros y vientos fuerza 7, y la boya de cabo Silleiro anotaba una altura máxima de 12,16 metros. El temporal costero provocó que se suspendiera la segunda jornada de la liga de invierno de J80 que se iba a disputar este fin de semana en Baiona.

Tierra adentro, el principal meteoro que propició Louis es la nieve. Se activó un aviso de nivel amarillo por acumulaciones superiores a los cinco centímetros en las montañas de Lugo, de Ourense y en el sur de esta provincia. Desde las últimas horas del jueves no dejó de nevar en esas zonas; la cota estuvo en 800 metros durante la jornada de ayer y subirá hoy a 900.

Carreteras de montaña

La Diputación de Lugo tuvo que desplegar a 48 operarios y 32 máquinas y vehículos para afrontar los efectos de la nieve en más de 70 carreteras provinciales a su paso por once concellos, entre ellos Pedrafita do Cebreiro, donde la DGT recomendó circular con precaución en la LU-633 desde Pedrafita do Cebreiro hasta el kilómetro 26, en Ramil, y en la A-6 a su paso por la localidad.

Pero las temperaturas más bajas se dieron en Ourense. En Cabeza de Manzaneda, donde se registró una racha de casi 110 kilómetros por hora, el mercurio marcó -4,6 grados y -4,7 grados en A Veiga. En Carballeda de Valdeorras, el termómetro bajó igualmente de los -4 grados.

En Galicia hubo además alerta amarillas por rachas superiores a los 80 kilómetros por hora y hasta en cuatro estaciones, y no de montaña, se superaron los 100, como en las Ons, con 106,5.

Según la previsión de MeteoGalicia, los vientos soplaron fuertes del oeste-noroeste en el litoral y moderados en el interior y la comunidad quedó en la zona de chubascos que vienen tras el frente, localmente tormentosos y acompañados de granizo, a lo que se añadió la llegada de una masa de aire polar marítima para hacer de alguno de esos chubascos nieve, con la cota entre 600 y 800 metros.

Lluvia, granizo y nevadas para el fin de semana

Para hoy el territorio gallego mantendrá la inestabilidad atmosférica. Habrá chubascos generalizados localmente acompañados de granizo, menos frecuentes e intensos por la tarde. Por la noche se acercará un frente que dejará precipitaciones en toda Galicia. La cota de nieve empezará en los 800 metros para subir progresivamente. Las temperaturas no sufrirán cambios significativos. El viento soplará del noroeste fuerte en el litoral a primeras horas, cambiando a suroeste a partir del mediodía. Mañana un nuevo frente afectará a Galicia, dejando cielos con abundantes nubes y lluvias que serán más frecuentes por la mañana. La cota de nieve irá bajando y por la noche estará sobre los 800-1000 metros. Las mínimas experimentarán un ligero ascenso. Los vientos soplarán de componente oeste, fuertes por la mañana, disminuyendo el resto de la jornada en el interior.