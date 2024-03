Un motorista de 50 años fallece en un accidente de tráfico en Pontevedra

Un motorista falleció en la mañana de ayer al caer de su moto en un accidente ocurrido en la parroquia pontevedresa de Bora, según informó el 112. El accidente ocurrió poco antes de las 08.30 horas. Según la Guardia Civil, fue una salida de vía y posterior colisión contra un talud, en las inmediaciones del acceso al campo de tiro de Cernadiñas Novas. El fallecido, de iniciales J. B. H, tenía 50 años, según informó el 061. Era vecino de Pontevedra.

El 112 movilizó a los servicios sanitarios de 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a los Bomberos de Pontevedra, aunque finalmente no tuvieron que intervenir ya que el fallecido no estaba atrapado. El servicio de emergencias explica que fue un particular el que alertaba de un motorista tendido en la cuneta de la PO-224, en Bora, y añadía que había caído de su vehículo y no respondía a estímulos, pero desconocía las circunstancias del suceso. Al llegar los servicios sanitarios “ya nada se pudo hacer por el motorista, tal y como confirmó el equipo médico apenas unos minutos después”.