Intervenidos 1.600 litros de aceite fraudulento en Ribadumia y Poio

La patrulla fiscal y de fronteras de la Guardia Civil de Pontevedra intervino en Ribadumia y Poio 1.573 litros de aceite de oliva supuestamente procedentes de Portugal por presuntas irregularidades en su etiquetado, al carecer de registro sanitario así como del certificado de trazabilidad.

La Comandancia de Pontevedra explica que la investigación empezó a raíz de una información del puesto de Cambados sobre un posible fraude en la comercialización de aceite de oliva. Se hizo entonces un seguimiento a una empresa de Ribadumia dedicada a la comercialización de alimentos.

“El pasado 12 de marzo se procede a realizar una inspección en el almacén de la empresa donde se intervienen 1.200 litros de aceite”, añade la Guardia Civil. El responsable de la empresa manifestó que el aceite procedía de otra de Portugal que lo envasaba con las etiquetas que le facilitaron, aunque desconocía la ubicación exacta de la misma.

“Tras observar el etiquetado se observan varias irregularidades, tales como que no consta denominación de origen o país de procedencia, no consta campaña de recolección, no tiene un número de registro sanitario, y no constan datos de contacto de la empresa responsable del envasado”, prosigue la Guardia Civil.