La presión sindical fuerza una mayor oferta de policías en Galicia: 108 plazas, un 30% más

Tras mes y medio de movilizaciones por el “irrisorio” e “indignante” borrador del concurso de méritos para las comisarías de la Policía Nacional, que la propuesta del Ministerio del Interior en Galicia se limitaba a 87 plazas, una cifra que solo alcanzaba para cubrir el 40% de los puestos vacíos más prioritarios —cuantificados en 208—, la oferta en la comunidad suma 21 plazas más. A las cuatro anunciadas a finales de febrero se suman ahora otras 17.

La presión sindical, con una oleada de alegaciones y una concentración a las puertas del Consejo de Policía mientras se celebraba la reunión de la División de Personal para reclamar el incremento de las plazas, ha “dado sus frutos”, celebran desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Aunque valoran el refuerzo de la convocatoria, que según detalla el sindicato mayoritario responde a la detracción de efectivos que acarreará en las próximas semanas el concurso general de méritos de la unidades de vigilancia en edificios judiciales en Galicia, el SUP considera que resulta “insuficiente”. “Lo que urge es la modificación del catálogo de puestos de trabajo, adaptado a la realidad social y delincuencial, principalmente en la Jefatura Superior de Galicia (con sede en A Coruña) y en Vigo, las principales ciudades donde hay más delincuencia y donde los servicios de atención al ciudadano están más en precario”, advierte Roberto González, secretario general del SUP en Galicia. Advierte además de que la Policía está haciendo últimamente “labores de burocracia,” es decir de carácter administrativo, por falta de personal de la Administración General del Estado. “Esto provoca que estemos bajo mínimos en muchas plantilla, y en A Coruña, principalmente”.

El pasado día 23 de febrero, el Consejo de Policía dio el visto bueno al primer refuerzo, con cuatro plazas más paras las plantillas de Galicia: una más de oficial en Vigo y tres más de policía (una en la Jefatura Superior de Galicia, otra en Vigo y otra en Monforte). Y finalmente se acaban de sumar 17 puestos más en las plantillas de Galicia.

En concreto, tal y como comunicaron desde la División de Personal de la Dirección General de Policía a los sindicatos con representación en el Consejo de Policía, a la Jefatura Superior de Galicia se añaden tres vacantes: una de subinspector, otra de oficial y otra de policía. En la comisaría de Ferrol-Narón también se añaden otras tres, mientras que en las unidades policiales de Lugo y Ourense el incremento es de dos plazas de policía en cada una de ellas. En la comisaría de Pontevedra el refuerzo es de seis puestos (uno de subinspector y cinco de policía). Y finalmente, para Vigo-Redondela se confirma una plaza más de policía.

En el borrador publicado por Interior a principios de febrero, la oferta para la comunidad gallega se limita a 87 plazas —30 de subinspector, 20 de oficial y 37 de policía—, una cifra que representa tan solo el 40% de los puestos vacíos más prioritarios. En el conjunto del país, la convocatoria afectaba a poco más 4.000 vacantes, lo que situaba a Galicia como uno de los territorios con la oferta más reducida y que únicamente suponía el 2% de las que se proponía cubrir en toda España.

En la actualidad, las comisarías de la Policía Nacional en Galicia tienen casi 300 puestos sin cubrir. En concreto, según un informe interno elaborado por el SUP, son 278. De esas plazas vacantes, hasta un total de 208 por las necesidades del servicio pueden cubrirse a través del concurso general de méritos. Con la ampliación de la oferta en la comunidad a 108 puestos todavía quedarán sin cubrir el 48% de los puestos vacíos prioritarios.

