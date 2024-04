Talgo comenzará a entregar a Renfe los trenes Avril desde el próximo lunes

Fumata blanca después de dos años de retrasos. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que Talgo le ha trasladado que entregará los primeros trenes Avril de ancho variable a partir del próximo lunes, 8 de abril. En cualquier caso, Puente no se ha comprometido a que los trenes estén entregados en esa fecha, debido a los retrasos que lleva acumulando la compañía en los últimos años, según recordó ayer en una entrevista en Onda Cero.

El anuncio del titular de Transportes llega justo el día en el que se materializa el fiasco adelantado por este periódico hace ahora un mes, ya que finalmente no han entrado en servicio antes del 31 de marzo. Fuentes ferroviarias han confirmado los avances en las últimas semanas en el proceso de pruebas, donde finalmente han alcanzado los estándares de fiabilidad estipulados en el contrato con Renfe.

“Talgo nos dijo que los trenes se entregarán a partir del 8 de abril, pero también nos dijo anteriormente que nos los entregaba el día 1 y esto no se ha producido, así que no puedo comprometer una fecha. Pero sí parece que estamos ya muy cerca, estamos hablando probablemente de días o como mucho de semanas”, ha explicado. De esta manera, la puesta en servicio de los mismos quedaría ya en manos de la operadora pública y no del fabricante. Los trabajos realizados hasta la fecha, contando ya con el número suficiente de maquinistas formados en ellos, permitiría que comenzaran a circular antes del mes de junio.

Más plazas y frecuencias

Estos trenes se destinarán principalmente a la conexión de Madrid con Galicia y con Asturias, regiones en las que es necesario que los trenes cambien el ancho de su eje para poder seguir circulando a partir de Ourense y de Pola de Lena, mejorando de esa forma los tiempos actuales y las frecuencias. En el caso de A Coruña, estos trenes permitirán reducir en 26 minutos el mejor tiempo de viaje entre las estaciones de San Cristóbal y Chamartín. Además, de la oferta actual de cuatro Alvias al día por sentido se pasará a cinco y las plazas se multiplicarán un 180%, pasando de las 680.594 actuales a más de 1,9 millones.

En cuanto a la llegada del AVE a Vigo, continuará padeciendo el desvío de 70 kilómetros por Santiago, donde pararán el 60% de las frecuencias, en lugar de por una vía directa a Ourense.

Ante rosario de retrasos, el operador ferroviario comunicó por carta el miércoles 7 de marzo a Talgo que le exigirá 80.000 euros diarios a partir del 1 de abril en concepto de daños y perjuicios si los trenes no fueran entregados para su operación comercial. Una reclamación que se suma a la sanción ya impuesta de más de 166 millones por no cumplir los plazos de entrega.

