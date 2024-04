Unha actuación de Grande Amore en Radio Nacional sorprende unha excursión de maiores

O grupo galego Grande Amore, liderado por Nuno Pico, protagonizou este xoves unha actuación que se fixo viral en redes sociais. En concreto, os galegos gravaban un concerto para Radio 3 nos estudios de Radio Nacional de España que se emitirá proximamente.

Ao comezar a gravación, un grupo de persoas maiores que se atopaba visitando as instalacións, pediron acceder ao estudio para ver a actuación, en concreto, segundo relata Nuno Pico "22 señoras". O mariñao explicoulles antes de comezar que "a música só se escoitaría polos cascos" e incidiu en que "esta música é un pouco extraña e eu berro moito".

A reacción do público improvisado, tal e como se ve no vídeo, foi de bastante susto. "As señoras reaccionaron como se ve no vídeo e 20 segundos despois foise unha delas, a máis valiente. Despois marcharon todas detrás dela", indica Nuno.

O vídeo foi subido á rede social Twitter por Nacho Álvaro, DJ en Radio Nacional de España, e acumula xa moitas visitas e reaccións.