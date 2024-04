Galicia agota los fondos para las ayudas del alquiler joven: "Case dous anos de espera para isto"

Durante los últimos días centenares de jóvenes gallegos de entre 18 y 35 años han recibido un mensaje del IGVS (Instituto Galego de Vivenda e Solo) en el que les denegaba el bono de alquiler joven de la Xunta de 250 euros mensuales, más concretamente de la convocatoria solicitada en el año 2022. ¿La razón? El agotamiento del crédito dedicado a esta subvención.

La Xunta publicó este martes en el DOG la resolución que comunicaba que ya se había repartido todo el dinero. A partir de ahí, y con la llegada masiva de avisos, los jóvenes empezaron a compartir su indignación y malestar entre sus familiares, un hecho del que también se hicieron eco a través de redes sociales.

Una noticia que ha caído como un jarrón de agua fría entre los más jóvenes, que no tardaron en compartirlo con sus más allegados para confirmar si también habían recibido este sms. Este aviso llega a un colectivo para el que es especialmente complicado acceder a una vivienda, especialmente en las ciudades, donde los alquileres continúan con una insaciable subida de los precios.

Muchos de ellos incluso se encuentran compaginando la vida laboral con la estudiantil, como es el caso de Abel, un joven de 25 años que actualmente vive en Santiago y reparte su tiempo entre estudios y trabajo. Según relata, recibió este mensaje anunciándole la denegación de la ayuda este martes. "A min non me deron nada, eu creo que a pedín tamén este ano pero a min non me deron un can", afirma.

Otro de los afectados es Sergio, de 28 años, que solicitó la ayuda al tener que mudarse de Vigo a Ourense para empezar en un trabajo nuevo. Al respecto, recuerda el proceso para solicitar esta ayuda como algo tedioso: "Calquera interacción coa Administración Pública é unha rompedura de cabeza tremenda". En ese momento, relata, tuvo que llevar a cabo múltiples gestiones y solicitar papeleo específico para poder complementar todos los requisitos que le pedían para tramitar la ayuda.

"Despois de pasar todo ese traballo, denegado, sen máis explicación que o esgotamento de fondos. Inxustificable", señala Sergio acerca de la notificación recibida. "Case dous anos de espera para isto", finaliza.

Presupuesto de 23 millones

Estos mensajes han generado gran confusión, ya que la convocatoria se cerró a finales de 2023 y ya se sabía cuanta gente no optaba a estas ayudas.

Cabe recordar que Galicia tenía asignado un presupuesto de 23 millones de euros para el bienio 2022-2023. Una partida que se calculaba que daría cobertura a alrededor de 3.800 beneficiarios, aunque las peticiones rondaban el doble.