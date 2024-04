Los gallegos usan más el móvil al volante y menos el cinturón pese a mayores sanciones

Las conductas de más riesgo al volante no solo acarrean una multa sino también la retirada de puntos del carné. Con esta detracción de créditos puesta en marcha en España en verano de 2006, Tráfico se propuso corregir comportamientos graves en carretera, a la par que su reincidencia conlleva la retirada del carné durante seis meses y obliga a esos conductores a asistir a un curso de reeducación vial y pasar un examen si quieren ponerse de nuevo al volante. Para tratar de poner freno a dos de las infracciones más graves en carretera, el uso del móvil y el desentendimiento del cinturón de seguridad, la DGT endureció hace dos años el catálogo de sanciones: seis puntos menos por utilizar el móvil al volante, el doble que antes de la reforma y cuatro puntos por no llevar abrochado el cinturón de seguridad, uno más que con la anterior Ley de Tráfico ( la multa se es la genérica de las infracciones graves: 200 euros). Pese a esta mayor penalización, las denuncias por viajar sin el dispositivo de seguridad y por hablar o enviar un mensaje de teléfono mientras se conduce han ido a más en Galicia, según el balance de sancionados, sanciones y puntos detraídos en 2023 facilitados por la Jefatura de Tráfico de A Coruña, desde donde se coordinan los centros territoriales de toda la comunidad.

Hasta un total de 6.727 multas notificó Tráfico el año pasado en la comunidad gallega por utilizar el móvil en carretera, casi una veintena cada día, lo que supone un 2,4% más que 2022, ejercicio en el que entró en vigor el endurecimiento del catálogo de sanciones. En el caso de las infracciones por viajar sin cinturón de seguridad, un dispositivo clave en caso de producirse una salida de vía o una colisión, las estadísticas confirman un aumento de las multas notificadas en 2023 en Galicia: superaron las 6.400, un 18% más que las 5.428 registradas el ejercicio anterior.

Hasta un total de 31 infracciones al volante acarrean la retirada de puntos: desde dos hasta seis menos, según la gravedad de la norma infringida. Exceso de velocidad, consumo de alcohol y/o drogas, uso del teléfono móvil, viajes sin cinturón de seguridad, saltarse un stop o un semáforo en rojo. .. Son las conductas que concentran la mayoría de las sanciones con pérdida de créditos, con el incumplimiento de las limitaciones por velocidad a la cabeza (más de la mitad de la infracciones graves).

Aunque hay comportamientos en carretera que suman más sanciones que el año anterior, el balance del sistema por puntos en Galicia en 2023 se cierra con menos sanciones que en 2022. Fueron un total de 91.322 —una media de 250 cada día— frente a las más de 113.000 del ejercicio anterior, lo que supone un descenso del 20%. Detrás de este volumen de multas que conllevan la retirada de puntos del carné hay casi 83.000 sancionados, casi 19.000 menos que los más de 101.000 notificados por Tráfico en 2022. ¿La consecuencia de estas sanciones? Más de 304.000 puntos detraídos en todo en un año por infracciones en carretera, a las que hay que sumar las interpuestas en los municipios, cuya notificación a la DGT corresponde a los ayuntamientos para que Tráfico tramite la correspondiente retirada de créditos.

Desde que entró en vigor el carné por puntos, el 1 de julio de 2006, se interpusieron casi 1,9 millones de multas por infracciones graves o muy graves en las carreteras gallegas que afectaron a más de 1 millón de conductores. En total, más de 5,8 millones de créditos retirados por saltarse las normas al volante en Galicia en estos casi 18 años del sistema por puntos.

Junto con el uso del móvil al volante y los desplazamientos sin cinturón, otras de las infracciones graves que ha aumentado el último año en Galicia es el consumo de drogas, que pasaron de 5.279 notificadas en 2022 a más de 5.400 el ejercicio pasado, lo que supone un repunte del 2,3%. La lectura positiva está en el descenso de las alcoholemias detectadas, con casi 14.500 sanciones interpuestas a un total de 13.801 conductores, casi un 10% menos que el año anterior (16.122 infracciones y 15.289 sancionados). Casi el 80% de las multas por conducir en estado ebrio restan cuatro puntos (un total de 11.262 notificadas el año pasado). Con la retirada de seis créditos (en caso de registrar una cifra superior a 0,50 mg/l y hasta 0,60 mg/l), se registraron 3.222 sanciones. Con una tasa superior a 0,60 mg/l ya es delito y acarrea penas de prisión.

Casi 1.900 ‘fitipaldis’ en las carreteras gallegas

No todas las infracciones de velocidad detraen puntos del carné. Solo las más graves: dos, cuatro o seis créditos menos, según el exceso cometido y el tipo de vía donde se salte la norma. Además, el infractor tendrá que afrontar el desembolso de la correspondiente multa, de entre 100 y 600 euros. Por pisar más de la cuenta el acelerador, un total de 48.145 conductores perdieron el año pasado varios puntos del permiso en Galicia. El grueso de estas sanciones se tradujeron en la retirada de dos puntos: casi 42.000 infracciones notificadas a lo largo de 2023 a 40.120 automovilistas (una cifra que supone más del 80% de las denuncias por velocidad con detracción de créditos). Le siguen en la lista los excesos de velocidad que conllevan la retirada de cuatro puntos: 6.130 conductores sancionados el año pasado. Y en el grupo de los fitipaldis en la comunidad gallega hay un total de 1.895 infractores que perdieron de golpe seis puntos por circular a velocidades estratosféricas. En concreto, conlleva la retirada de seis créditos del carné y 500 euros de multa cuando por vías con límites entre 20 y 50 kilómetros por hora se circula de 41 a 50 km/h por encima; en las limitadas entre 60 y 120 km/h cuando se pone el vehículo entre 61 a 70 km/h más. Y también con seis puntos menos pero con una sanción de 600 euros, se penaliza el circular por encima de los 51 km/h en carreteras con límites fijados entre 20 y 50 km/h o se supera en 71 km/h la limitación entre 60 y 120 km/h.

