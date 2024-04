La falta de vivienda se agrava en Galicia con una caída del ‘stock’ en venta de más del 10%

El stock de vivienda nueva está en mínimos históricos, las nuevas promociones que empiezan a levantarse tardarán al menos un par de años en la entrega de las llaves, la oferta residencial de segunda mano es cada vez más reducida, a la par que el parque de pisos vacíos es cada vez mayor. Con este panorama, se hace cada vez más complicado hacerse con una vivienda en propiedad: escasea y los precios, en consecuencia, siguen al alza.

“Toda oferta que entra con un precio razonable, sale. El tiempo de venta es proporcional a la valoración económica: si se ajusta, de uno a tres meses ese inmueble encuentra comprador”, detalla Emma Martínez, presidenta de la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin). En solo un año, la oferta de vivienda en venta en Galicia ha caído entre un 9 y un 12%, según la provincia, lo que supone el doble que el descenso experimentado en conjunto del país (-6%). Y 45 capitales de provincia, entre ellas las cuatro de Galicia, disponen de menos inmuebles con el cartel de Se vende que en el primer trimestre de 2022, según revela un informe de Idealista publicado este lunes con datos por provincias y capitales de provincia.

La oferta de pisos en venta en Galicia toca suelo. De obra nueva, solo hay disponibles 4.105 —2.220 en la provincia de A Coruña, 275 en la de Lugo, 60 en la de Ourense y 1.550 en la de Pontevedra—, según datos de la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias (Fegein). Una cifra en mínimos históricos a la que se suman 27.700 viviendas de segunda mano con el cartel de Se vende en la comunidad gallega: 9.300 en la provincia de A Coruña, 3.700 en la de Lugo, 6.200 en la de Ourense, y 8.500 en la de Pontevedra. En total, el stock en venta se queda en poco más de 31.800.

Provincias y capitales

En el mapa gallego, la provincia de A Coruña se coloca a la cabeza, con una caída en la oferta de vivienda en venta del 12% en el último año, seguida de Lugo (11%), Pontevedra (9%) y, finalmente, Ourense (7%). En el caso de las capitales de provincia de la comunidad, el mayor desplome en el stock lo protagoniza el mercado inmobiliario de Ourense (13%), seguido del de Lugo (11%). La evolución del parque residencial en venta de las provincias de A Coruña y Pontevedra respecto al primer semestre del año pasado ha sido muy similar, con una disminución del 9 y el 8%, respectivamente.

“Tenemos un problema importante de falta de stock. Hace años que no se incorpora vivienda nueva al mercado. Es cada vez más reducido y no hay incentivos para que aquellas que se encuentran vacías entren en el circuito de comercialización”, advierte la presidenta Agalin. Y los precios siguen al alza, con la ciudad de A Coruña a la cabeza, con el mayor incremento registrado en el mapa gallego. “Los precios en algunas zonas son casi inasumibles, no hay viviendas de tres habitaciones en A Coruña por menos de 350.000 euros”, detalla. La solución, según apunta, pasa por liberar suelo para que se pueda construir. “Es el camino: los promotores, apoyados por las administraciones, que hagan obra nueva”, defiende Martínez. Aunque para ello, advierte de que deben ser revisados los módulos. “Si se quiere hacer vivienda pública, los precios deben revisarse ya que no están actualizados y son bajos”, apunta la presidenta de Agalin.

En algunas ciudades españolas, el desplome de la oferta en este último año ha sido superior al 20%. Es el caso de Almería (26%), Ciudad Real (24%), Tenerife (21%), Santander (26%), Valencia (21%) o Zamora (24%).

De entre los grandes mercados, la oferta se ha reducido también de forma significativa en Barcelona (-16%), mientras que la reducción de stock ha sido del 11% en Málaga y Madrid; y del 10% en Bilbao. Con un descenso de un solo dígito se encuentran Palma (-9%), Alicante (-7%) y Sevilla (-3%).

La excepción la protagonizan siete capitales de provincia cuya oferta disponible ha aumentado, según detalla el estudio de Idealista. Se trata de Cuenca, con un incremento del 17%, seguida de Cáceres y Badajoz (ambas con un 10%), Girona (6%), Huesca y San Sebastián (5%) y Cádiz (2%).

A nivel provincial, la situación ha sido similar en el último año, aunque son menos las provincias que en las que desciende el parque disponible: 40 en total. Zamora registra la mayor caída de oferta, con un 18% menos que hace un año. Le siguen Cantabria (-17%), Teruel (-16%), Salamanca y Ávila (-15% en las dos provincias). En la Comunidad de Madrid la oferta se ha reducido un 9%, mientras que en la provincia de Barcelona ha caído un 3%.

El sector espera cerrar 2024 con un aumento de las compras pese al repunte de los precios

El año comenzó con buen pie para el sector inmobiliario en Galicia. Tras un 2023 en el que la subida de tipos hizo caer el número de compraventas de viviendas —en la comunidad gallega se cerraron poco más de 19.000 operaciones, un 12,4% menos que el ejercicio anterior—, este 2024 ya se anota una subida de más del 28% en los dos primeros meses. Fueron un total de 4.274 las viviendas vendidas en enero y febrero en Galicia, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que se traduce en una media de más de 70 cada día.

La patronal inmobiliaria gallega espera cerrar este 2024 con un aumento de las operaciones, “a la espera de un descenso del euríbor para este mismo verano”, según destaca el presidente de Fegein, Benito Iglesias. La mayoría de las operaciones se materializan en las provincias de A Coruña y Pontevedra, en concreto en A Coruña y su área metropolitana y Vigo y concellos limítrofes. “Las perspectivas en la venta de segundas residencias para este verano son positivas con una recuperación notoria de este segmento de mercado”, detalla Iglesias. En la costa gallega —añade—, en especial las rías Altas y Baixas, la Mariña lucense, las áreas de A Coruña, Vigo y Santiago, el comportamiento de la vivienda residencial en compraventa para su derivación al alquiler vacacional, es progresivo con un alza continuado.

