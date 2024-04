Rueda pone tareas a los nuevos cargos: “Siempre hay que intentar mejorar”

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, dio ayer la bienvenida a siete de los nuevos altos cargos que tomaron posesión en San Caetano y, al igual que a sus conselleiros hace diez días, les puso deberes. “Siempre hay que intentar mejorar, lo digo por mí y por todo el mundo”, indicó.

Durante un breve discurso en uno de los salones del complejo administrativo de San Caetano, el presidente agradeció que tanto los nuevos cargos como los que repiten hayan aceptado la responsabilidad.

Sobre los nombramientos y las recolocaciones, Rueda aseguró que “el estilo Galicia” invalida el aforismo que sostiene que lo que funciona no hay que tocarlo, porque en el caso gallego “a veces hay que tocarlo y trasladarlos” (a otros puestos).

“En mi caso, además, no suelo practicar esa manera de hacer nombramientos espectaculares que dan que hablar y luego se olvidan, y que al día siguiente de ser nombrado hay que trabajar y por eso los cargos que he nombrado tienen mucha experiencia. Algunos, incluso, han decidido aceptar dejar puestos más cómodos o menos problemáticos y yo se lo agradezco”, finalizó. Presidió los actos de toma de posesión del secretario xeral de Medios, Pedro Rojo; la responsable de la recién creada Dirección Xeral de Asuntos Constitucionais, Isabel Concheiros; el director de la Axencia de Turismo, Xosé Manuel Merelles; y los delegados territoriales de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo; Ourense, Manuel Pardo; Lugo, Javier Arias; y Ferrol, Martina Aneiros.