El Gobierno avanza 4.561 millones hasta 2030 para el Corredor Atlántico y dejará vigilar a la Xunta

El Gobierno puso ayer números, por primera vez, a las inversiones que necesita el Corredor Atlántico para convertir en competitivo al tren de mercancías gallego. No presentó el plan director en sí, sino solo un avance y con pocos detalles, pero se comprometió a invertir 4.561 millones de euros hasta el año 2030 y, como prueba de su palabra creará un grupo de trabajo con la patronal gallega y la Xunta para hacer conjuntamente un seguimiento de la evolución de las actuaciones y agilizar su ejecución.

Óscar Puente, en el centro junto a Inés Rey, Alfonso Rueda y Diego Calvo, en el acto en el Concello de A Coruña. | // M. DYLAN / E. P. / X. A. Taboada

El Corredor Atlántico es más que la conexión ferroviaria por toda la cornisa oeste de la UE, pues también incluye carreteras y puertos y hasta navegación de cabotaje, pero el tren es la gran apuesta por ser un “pilar de la movilidad sostenible”, por lo que se llevará 3.355 millones de euros en los próximos seis años solo en su desarrollo en Galicia.

Empresarios y Xunta llevaban tiempo reclamando al Ministerio de Transportes la presentación del plan director y ayer se realizó en la sede del Concello de A Coruña con la participación, entre otros, de la alcaldesa; el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; varios conselleiros o el máximo dirigente de la patronal gallega, Juan Manuel Vieites. Pese a que durante meses la Xunta no dejó de lanzar ataques al Gobierno por su falta de interés por el Corredor Atlántico, ayer hasta hubo confraternización. “Estamos encantados. Ahora analizaremos el documento y seguro que algún pero tendremos que poner, pero este es el camino”, destacó Rueda en el cierre del acto.

“Vamos a llevarnos bien el presidente gallego y yo. Estoy encantado de estar aquí contigo”, le había dicho antes el ministro de Transporte, Óscar Puente, que llegó desde Madrid a A Coruña en los nuevos trenes de la serie 106, que en Ourense y Santiago recogieron a la delegación gallega.

El avance del plan director, que presentó el comisionado del Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián Ruiz, es un documento con los grandes números en los que se incluyen obras ya realizadas, con otras ya licitadas pero sin ejecutar y otras planificadas.

Tres escenarios

El desarrollo del Corredor se divide en tres escenarios temporales: la red básica debe estar operativa en 2030; la básica ampliada, que incluye el AVE Vigo-Oporto, en 2040; y la global, en 2050. Tres horizontes que además determinan el grado de prioridad de acceso a la financiación europea.

La red básica se llevará 3.059 millones y otros 1.502 corresponden a desarrollos comprometidos para 2050, pero que el Gobierno, dijo Sebastián Ruiz, ha decidido adelantar a 2030 “para mejorar la conectividad y la intermodalidad” de Galicia “en respuesta a los agentes sociales”.

Para la modernización ferroviaria irán 3.355 millones, de ellos algo más de 2.800 a la red básica (con el año 2030 como fecha de conclusión) de los que 1.335 están licitados y a los que se sumarán otros 1.502. El grueso (más de mil millones) se destinará al tramo Vigo-Ourense-Monforte-León, por donde saldrán los trenes de mercancías y que ahora mismo presenta el estado más obsoleto. Esta línea arranca en A Coruña con conexión al puerto exterior de Langosteira y llega hasta Vigo por el Eje Atlántico.

Los más de 3.300 millones se completan con otros 541 que corresponden a la red global (2050) pero que el Ministerio de Transportes quiere adelantar a 2030, entre lo que se encuentra conectar con Monforte la línea procedente de A Coruña-Ferrol y Lugo. De esta forma, además de facilitar la salida de los trenes de mercancías del norte de la comunidad sin tener que pasar por Vigo, también se aprovechará el tramo para acercar a los ciudadanos de Lugo al AVE en Ourense o permitir que lleguen a la capital lucense trenes más rápidos que los actuales que cubren el servicio.

Condiciones

¿Qué condiciones debe reunir una línea para ser considerada red transeuropea de transporte, como el Corredor Atlántico? Pues tener conexión portuaria, sistema de seguridad ERTMS, andenes para albergar trenes de 740 metros de largo, estar electrificada, soportar cargas de 22,5 toneladas por eje y migrar hacia el ancho internacional, además de garantizar una velocidad mínima para que el transporte sea eficiente y competitivo.

Por su parte, en infraestructuras viarias, Galicia recibirá 801 millones de euros hasta 2030. El comisionado destacó obras en carreteras como la A-55, la AC-11 y la AP-9. A nivel urbano, se contemplan inversiones de 436 millones de euros, destinados a trabajos en las estaciones intermodales de ciudades como A Coruña, Ourense, Lugo, Vigo o Santiago.

En puertos, el Gobierno invertirá 293 millones de euros, pese a que solo el puerto de A Coruña se incluye en la red básica. Precisamente el puerto exterior de Punta Langosteira de esta ciudad es una de las mayores actuaciones que se desarrollarán. Con 124 millones de presupuesto, el Ministerio prevé que en 2026 el puerto exterior esté conectado por tren con el puerto interior y con el Corredor Atlántico, gracias a los más de 5 kilómetros de túneles del ramal que se está construyendo.

“Todo un reto técnico que permitirá mover mercancías con la intermodalidad tren-barco que queremos potenciar en nuestro país”, señaló Óscar Puente en su intervención.

Después de poner en valor la importancia de los trenes Avril y de detallar las frecuencias y las plazas que estarán disponibles entre Madrid y Galicia, también hizo otra serie de anuncios relacionados con las infraestructuras gallegas, como que en verano se pondrá en servicio el enlace Orbital de la AP-9 con la A-54 en Santiago. Además, también se abrirá al tráfico a final de año el tramo Melide-Palas de Rei (Lugo) de la autovía Lugo-Santiago, A-54. Asimismo, el ministro ha puesto en valor otra serie de inversiones que está realizando el Gobierno en la comunidad, como las estaciones intermodales de varias ciudades o los estudios para la construcción de la autovía entre Vigo y O Porriño.

¿Cómo se controlará esta inversión? El Gobierno creará una comisión de seguimiento, que tendrá su sede en Galicia y que estará coordinada por el comisionado. Inicialmente iba a estar integrada solo por el ministerio y los empresarios, pero al final también se dio entrada a la Xunta.

El trazado para la conexión con Portugal saldrá a información pública “antes de terminar el año”

La conexión con Portugal también figura como actuación perteneciente al Corredor Atlántico, pero con el plazo de ejecución de 2040. España y Portugal querían que formase parte de la red básica (con plazo de conclusión en 2030) para tener acceso a mayores fuentes de financiación comunitaria, pero Bruselas no dio credibilidad a estas pretensiones por no estar maduro el proyecto, por lo que solo aceptó incluirlo en la red básica ampliada (2040). En la parte española, la principal actuación es la salida sur de Vigo. Pero se trata de una costosa obra y de momento solo se está con el estudio de alternativas, que incluye dos trazados que acaban al norte y al sur de O Porriño. El comisionado del Corredor Atlántico dijo ayer que “en breve” se tendrán noticias sobre la solución elegida y que “antes de finalizar el año” se sacará a información pública “el mejor recorrido”. El contrato del estudio informativo fue licitado el 21 de diciembre de 2023 pero no se adjudicó hasta mayo del pasado año.