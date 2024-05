Nores “reincorpora” al patrón del ‘Pitanxo’ para las pruebas de mar de otro arrastrero

Aunque sus nuevas dimensiones no constan notificadas todavía en el registro de flota pesquera de la Comisión Europea, el Villa de Marín presenta ahora una eslora de 54 metros, con otros 9,2 metros de manga de trazado. El pesquero, de la armadora Pesquerías Nores Marín, fue sometido a un alargamiento con un bloque ensamblado en las instalaciones de Astilleros Placeres. Su nuevo destino y capacidad han requerido de una reformulación en su maquinaria de cubierta y los aparejos, con redes para especies pelágicas que conoce muy bien un hombre de la casa: Juan Enrique Padín Costas. A él recurrió Pesquerías Nores para realizar pruebas de mar en el Villa de Marín, según pudo confirmar y acreditar gráficamente Faro, del grupo Prensa Ibérica.

Padín tiene la condición de investigado (imputado) por 21 homicidios por imprudencia grave o contra los derechos de los trabajadores como consecuencia del naufragio del Pitanxo, el 15 de febrero de 2022, en un caso que investiga el magistrado Ismael Moreno de la Audiencia Nacional. En aquel mismo verano, cuatro meses después del siniestro, el marino de Cangas ya sondeó su retorno a alta mar precisamente como patrón del Villa de Marín.

No embarcó y, a continuación, el juez decretó medidas cautelares y la retirada de pasaporte. Su condición de imputado no le impide volver a trabajar —se jubiló el mismo verano tras cumplir los 55 años—, como han apuntado fuentes jurídicas. Eso sí, para dirigir las pruebas de mar en cubierta del Villa de Marín debería haber sido dado de alta a cargo de la armadora, paralizando la jubilación, y constar como persona no miembro de la tripulación en la documentación emitida a Capitanía Marítima. No consta que lo hubiese hecho, de acuerdo a las mismas fuentes. Padín participó como “responsable” de esos test durante unas cinco o seis horas; el pesquero navegó mar adentro hasta unas 15 o 20 millas de la costa del sur de Pontevedra.

