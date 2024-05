Rueda ve “interés político” en el rechazo a Altri, que utiliza información falsa

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, percibe un “interés político clarísimo” en la oposición a la planta de Altri en Palas de Rei (Lugo), sobre todo por parte del BNG. Además, sostuvo que en la protestas como la celebrada el domingo en esa localidad, que reunió a miles de personas, se ofrecen datos sobre el proyecto que no son “ciertos”.

En su comparecencia tras el Consello semanal de la Xunta, el presidente expresó su “respeto” a la citada protesta contra esta planta de que pretende generar celulosa y también fibra textil a partir de ella, en la que participaron miles de personas convocadas por la plataforma Por unha Ulloa Viva.

Lamentó que se ofreciesen datos que “ayer se dieron por ciertos y que no son así”, así como “inexactitudes” en algunas declaraciones que se hicieron, que cree que a la gente que acudió a la manifestación “de buena fe” le interesará saber, informa Efe.

También criticó la actitud del BNG por “asumir el papel protagonista” en esta oposición a la planta, cuando considera que se sumó tras las elecciones autonómicas, y la “ambigüedad” del PSdeG que cree que no contenta “ni a unos ni a otros”.

Entre los datos que considera que son falsos se refirió a algunos “respecto a toxinas y utilización del cloro”, que están siendo desmentidos “por la propia empresa”, así como a la “ocupación” de terrenos que se dice que sería “mayor que el de otras instalaciones industriales y no es así”, si bien no quiso concretar hasta que los técnicos de la Xunta emitan un informe sobre si la planta cumple o no la normativa medioambiental.

Por su parte, el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, reconoció que no le gusta el proyecto y ofreció su “respeto y comprensión” a los manifestantes del domingo, informa Efe. Alegó que es necesario conocer los motivos de los cambios en el proyecto, que ahora dista de una factoría de producción de fibra textil, que será una parte pequeña de su actividad. Además, la previsión de puestos de trabajo pasó de 1.000 a 500. “Hay que pedir explicaciones”, añadió.

Moción del BNG

Desde el BNG, la senadora del Carme da Silva, defenderá esta semana una moción para rechazar la instalación de la fábrica de Altri en Palas de Rei ante el “clamor social” de las calles que en una multitudinaria manifestación este domingo evidenció la posición contraria a la macrocelulosa.

El Bloque pide el respaldo al resto de fuerzas de la Cámara Alta con el objetivo de instar al Gobierno a rechazar la inclusión del proyecto en el PERTE de descarbonización, ya que la empresa portugesa aspira a conseguir 250 millones de euros en ayudas públicas.