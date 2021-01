Los abogados de la familia Franco han presentado un escrito ante el Juzgado de Primera Instancia Número 1 de A Coruña en el que solicitan que se les permita retirar del pazo de Meirás “todos los bienes y objetos que hay en su interior” y no solo los electrodomésticos y muebles que no se incluyeron en el inventario o los objetos de “estricto uso personal” que les autorizó el juez. Aseguran que lo contrario sería una medida “excesivamente gravosa” porque la familia no puede disponer y disfrutar de “un considerable número de bienes muebles de su propiedad”.

Los herederos del dictador Francisco Franco piden así permiso para retirar todos los muebles, ahora depositados en manos del Estado, “o al menos” los bienes u objetos que consideran que son “de estricto uso personal”, que “nada aportan a la significación del inmueble como Bien de Interés Cultural (BIC) y que no comprometen los usos definitivos del pazo de Meirás.

Aunque el juzgado les autorizó a sacar lo que no está inventariado, en esta solicitud los Franco piden todos los bienes existentes, también “todos los detallados en el inventario”. La jueza, en un auto emitido el pasado 4 de diciembre estimó la medida cautelar pedida por el Estado de ser depositario de todos los bienes muebles y elementos accesorios “sin perjuicio” de que los herederos puedan retirar objetos de su “estricto uso personal” , que no aportan nada a la significación del Bien de Interés Cultural.

Los letrados de los Franco subrayan que no consta que ningún bien dentro del pazo “aporte algo a la significación” del pazo y cuando la Xunta lo declaró BIC en 2008 no citó ningún bien mueble que también debiera ser protegido “por su vinculación” con Meirás.

Afirman que tampoco se puede hablar de bienes que puedan comprometer el uso futuro del pazo porque no se sabe nada aún de los “posibles “usos definitivos” que le dará el Estado, ni siquiera hay una previsión.

Los letrados critican el hecho de que sea la familia la que tenga que pedir “bienes concretos”, es decir, que sean ellos los que “acrediten/justifiquen” que no tienen significación, cuando es el Estado, en su opinión, el que tiene “la carga de probar” lo que sí es significativo o no.