El BNG de Bergondo ha presentado ya las alegaciones al estudio de impacto ambiental de la planta de residuos de Obra de Paño, en Lubre. La formación apela a la “falta de justificación” de la ubicación escogida y alerta de los perjuicios que puede causas a los vecinos y al medio.

El portavoz, David Carro, apela a la falta de necesidad de esta planta, incide en que hay cuatro similares en el entorno y advierte de que en el entorno hay polígonos con parcelas vacantes “que pueden acoger este tipo de instalaciones en mejores condiciones”. El edil nacionalista denuncia que el estudio de impacto ambiental contiene “datos erróneos” como la “previsión de conectarse a la red municipal de saneamiento” o las distancias a las viviendas más cercanas y que no tiene en cuenta “los graves peligros que se pueden dar de producirse un vertido al río Maior”. En sus alegaciones, la formación apunta además que la empresa promotora no consta en el registro de gestores y productores de residuos en Galicia y que no detalla tampoco en su estudio qué harán con los materiales peligrosos como el amianto y recoge una evaluación de los ruidos “muy subjetiva”. “El estudio no se ajusta a la realidad, carece de rigor y no se ajusta a la legislación vigente”.