La hostelería de Betanzos se prepara para un verano en el que depositan sus esperanzas de reflotar el sector tras encadenar meses de duras restricciones. La presidenta de SOS Hostelería se reunirá hoy con la alcaldesa, María Barral, para trasladarle las demandas del colectivo.

Ha sido un año muy duro para la hostelería. ¿Cómo ha capeado la situación el sector en Betanzos? ¿Han echado el cierre muchos negocios?

Los que no han cerrado están pendientes de un hilo. Es cierto que ahora el fin de semana se trabaja bastante bien y el centro es una zona turística que, gracias a Dios, atrae a muchísima gente, pero los locales no recuperan todo lo que perdieron. Sobreviven. La hostelería estuvo y está muy castigada. Seguimos pagando el 100% y estamos trabajando dentro al 50% y fuera al 75%. Y nos quitan horarios. Las cafeterías tienen que cerrar a las once de la noche. ¿Por qué? Es algo ilógico, queremos horarios iguales para todos. Y lo del ocio nocturno es un puñetero castigo, es un calvario lo que vive esa gente, porque los que viven exclusivamente de sus discotecas y de sus pubs llevan más de un año sin poder ingresar un céntimo y siguen pagando.

¿Y cree que se podrá reabrir este verano el ocio nocturno en condiciones de seguridad?

Tendrían que abrir la mano, con medidas de seguridad, por supuesto. Y si hay locales que no pueden abrir porque sus medidas no se lo permiten, ayúdales, pero ayúdales de verdad. Si tienen que pagar sus alquileres, su luz, su agua, dales una ayuda para que puedan pagarlo o hazte cargo de los gastos mientras el negocio está cerrado, sino la gente se va a acabar muriendo de hambre.

Tras tantos meses de restricciones, ¿cómo encaran este verano?

Lo vemos complicado, el Concello no cuenta con nosotros para nada, mañana tenemos una reunión con la alcaldesa y le vamos a llevar todas las propuestas que tenemos para el verano y también la declaración institucional que aprobaron en pleno en febrero con una serie de compromisos. Se la vamos a poner delante y le vamos a decir lose cumplió y lo que no.

¿Y qué se cumplió?

De los compromisos incluidos en la declaración, entiendo que las ayudas, 96.000 euros para la hostelería que aprobaron hace unos días. Las ayudas de las administraciones son necesarias pero insuficientes. Los hosteleros de este pueblo estamos endeudados hasta las cejas. Procuras no tener deudas con la administración para poder acceder a las ayudas, pero las generas por otros lados, que si de luz, de agua, que con algún proveedor, que si compras algo para mejorar el negocio y lo vas pagando poco a poco y hay meses que no puedes pagar ni un céntimo... Esperas a las ayudas para ponerte al día con las deudas, pero no llegan.

¿Y qué no se cumplió?

El Gobierno local se comprometió a negociar con la concesionaria del servicio de agua la exención de los pagos a los afectados por el cierre de la actividad y a la no aplicación de la subida del 2% y este mes nos ha llegado el recibo íntegro. También prometieron negociar la exención o la reducción en la tasa de basura y no sabemos nada. Y la mesa de trabajo para consensuar las propuestas solo se reunió para su constitución y nunca más. Nos dijeron que íbamos a trabajar juntos para reflotar la hostelería y atraer gente a Betanzos, pero nos enteramos por el periódico de que se cancela la Feria Medieval. Dicen que van a hacer cosas esos días, pero no nos dicen lo qué... Yo sé que están trabajando en la Semana de la Tortilla, que nos afecta directamente a los hosteleros, pero la están preparando ellos solos. Dicen que no va a haber ningún cambio, que va a ser como otros años, pero nosotros queremos cambios y queremos participar en la organización.

El Concello anunció hace unos días un ciclo de conciertos en O Pasatempo. ¿Qué les parece? ¿Creen que contribuirá a fomentar el consumo en Betanzos?

¿Pero qué se va a consumir en Betanzos si el Pasatempo está apartado de todos? No hay ningún local cerca de O Pasatempo, eso solo va a beneficiar a la empresa privada que lo organiza, a nosotros como hosteleros no nos va a beneficiar para nada. ¿Y qué imagen damos de Betanzos? Porque ahora mismo el Pasatempo está hecho un desastre, de hecho lo que es el parque en sí está cerrado al público porque se está cayendo.

Ya, pero los conciertos están previstos en la zona baja.

Ya, pero ahora mismo está sucio, está asqueroso. Es vergonzoso llevar a la gente a una zona en esas condiciones.

Pero se acondicionará antes de los conciertos, ¿no?

No creo. Al Pasatempo se le puede sacar mucho partido, es muy bonito, tiene muchas posibilidades, pero bien cuidado.

¿ Y hay otras opciones en Betanzos para realizar un conciertos de estas características con las condiciones de seguridad por la COVID?

En el pueblo hay más plazas en las que se pueden organizar conciertos respetando las condiciones de seguridad. Hay barrios que están olvidados y en todos hay hostelería y comercio. Nosotros proponemos recuperar las fiestas de los barrios, el San Antonio de As Cascas o la Octava de A Ribeira, por ejemplo... Todos los barrios tienen sus fiestas y queremos recuperarlas para que no todo se centre en la plaza del Concello y en la del campo. La gente ya va al centro, porque es una zona preciosa, digna de ver, pero las fiestas de agosto tienen que mover todo el pueblo, no solo el centro.