¿Desde cuándo tiene decidida su salida del Consorcio?

Nosotros lo único que tenemos decidido es hacer un estudio. A partir de ese estudio decidiremos cosas. Como hicimos con el tema del agua. Queremos ver los sistemas que funcionan por ahí adelante y, a partir de ahí, decidir, pero siempre dar unos pasos firmes.

¿Con quién lo ha hablado?

Esto lo conoce el Consorcio, porque lo dije en un pleno; el presidente; A Coruña, porque evidentemente no quiero saltarme al Ayuntamiento de A Coruña, con quien Cambre tiene muy buena relación y dependemos en parte de ellos para un futuro; y los trabajadores del Consorcio, con los que hablé para decirles: “Tranquilos, que no se va a tomar ninguna decisión sin hablar con vosotros”. Cuando se haga el estudio, hablaremos el Gobierno, con los grupos de la Corporación y luego tomaremos decisiones. No es una decisión firme de marcharse del Consorcio. Lo que está claro es que el Consorcio tiene sus días contados, creíamos en una mancomunidad y se está retrasando y no podemos estar esperando a que se regule todo esto. Queremos dar pasos, ver si podemos solos, si con más concellos...

Se anuncia sin estar decidido.

Queremos saber cuánto nos va a costar, hay trabajadores en el Consorcio... Mañana tengo una comida con Calvelo, con el alcalde de Arteixo, para saber su experiencia, resultados...

Al final Calvelo, de ser el proscrito, acabará siendo consejero y guía.

Nunca lo critiqué. Creo que se equivocó en las formas de afrontar su decisión, pero la decisión jamás la critiqué, nunca. Estaba en su derecho y tenía razón, y fíjate si tenía razón que llevamos tiempo hablando de egos y problemas internos y no de mejorar el servicio. Que si quién tiene que presidirlo... no es grato estar con un socio que está denunciando a los alcaldes, a los interventores y secretarios, habilitados nacionales, al gerente... es incómodo. Yo quiero hablar de mejorar los servicios.

¿Estos anuncios de salida son una forma de presionar a Oleiros?

Yo no anuncié en ningún caso que iba a abandonar el Consorcio. Yo anuncié iba a hacer el estudio. Yo con José Ramón Rioboo, con el que tengo una excelente relación hace años, lo tengo hablado hace tiempo, que no funciona y tenemos una zona urbana común y teníamos que buscar soluciones. Vemos que no aparecen esas soluciones. Y se van dando pasos. Él anuncia que deja el Consorcio y yo, que voy a hacer un estudio.

Su anuncio del lunes decía que haría un estudio para dejarlo.

El Consorcio tiene los días contados. O se crea la mancomunidad, o algún paso hay que dar. Pero con calma, no es de hoy para mañana. El contrato de la basura acaba en 2025. Si hacemos trabajo en común se puede solucionar. No vamos a esperar a que decidan los demás. Tenemos que dar pasos nosotros también para saber si en 2025 tenemos ya una mancomunidad o no, o directamente en 2025 Cambre va en solitario o con Culleredo o Carral o todos juntos, que sería lo mejor. Cambre apuesta por un área metropolitana pero un área metropolitana sin imposiciones. Como una mancomunidad sin imposiciones y un Consorcio sin imposiciones.

¿Y dice que no se busca presionar a Oleiros?

No, no. Yo con Oleiros no tengo nada que presionar ni mucho menos. Yo creo que se equivoca en denunciar a sus socios y por lo penal; a su presidente, gerente y habilitados. Y en el seno del pleno del Consorcio se pudieron haber mejorado muchísimas cosas. Pero cuando uno dice que las cosas tienen que ser como uno cree que tienen que ser y no da lugar a discusiones, estamos donde estamos. Hay que llegar a acuerdos. Nos debemos a la ciudadanía y lo que quiere es un servicio de calidad y más económico si es posible.

¿Qué tiene que pasar para que se quede y qué para que se vaya?

Nosotros no perdimos el norte, queremos mejorar el servicio. Todos sin excepción en el Consorcio saben que es mejorable. Lo primero por lo que hay que empezar es poner encima de la mesa los pliegos para un nuevo contrato y dejarse de egos porque “yo quiero ser”…

Los pliegos están en manos de A Coruña, propietaria de Nostián.

Yo espero tener una reunión muy próxima con Inés [Rey]. Tengo una relación muy próxima y creemos que tiene que pilotar todo este proyecto. Y espero tener una reunión pronto con Inés porque tenemos que hablar de Sogama, de Nostián... no voy a tomar la decisión sin hablar con A Coruña, evidentemente.

¿De qué tiene que hablar con Inés sobre Sogama?

Tenemos encima de la mesa dos proyectos, dos formas distintas de analizar lo que es el reciclaje, y yo creo que la mejor forma es ponerse de acuerdo. No hay una mala y una buena, las dos son complementarias, y creo que deben ponerse de acuerdo la Xunta y A Coruña y sería complementario y mejor para todos.

¿Qué formula sería?

Yo no soy técnico. Eso, estudios.

¿Y los hay?

Yo no los tengo pero seguro que se están barajando. Es mejorable, A Coruña lo sabe, la Xunta lo sabe...

¿Hay movimiento para que se complementen Sogama y Nostián?

Si no lo hay debería haberlo.

¿Cómo podría ser?

Orgánica podría llevarse a Nostián e inorgánica a Sogama. Yo creo que se podrían poner de acuerdo y hacer dos tratamientos complementarios y mucho mejor que lo que estamos haciendo, sinceramente.

¿Se habló con más concellos?

Esto cualquier vecino que entienda un poco lo va a saber. Los dos sistemas van a ofrecer oportunidades. Tienen que evaluarlo los técnicos, hay técnicos muy preparados que pueden ver cómo complementar.

¿Con otros alcaldes se comentó?

En petit comité. Con los que yo hablé, alcaldes y técnicos, lo ven así. Hay que sentarse. Ponernos en extremos no nos lleva a ningún sitio.

¿A qué extremos se refiere?

Pues a lo de que “el mejor sistema es Sogama o Nostián” y no querer sentarse a decir cuáles son los puntos que pueden mejorar de uno y otro. Hay ventajas y desventajas en los dos sistemas y hay que analizar técnicamente y llevarlo a cabo.

¿Qué dice Rey de esto?

Inés estaba en Madrid. Lo hablé con alguien de A Coruña.

¿Qué dicen desde A Coruña?

Yo hablé con un asesor diciendo que nosotros no íbamos a dar ningún paso sin hablar con A Coruña.

¿Y qué opinan de reformular?

Conociendo a Inés, seguramente está dispuesta a hablarlo.

¿De quién parte la idea?

Creo que de la opinión pública.

No he oído a nadie en la calle hablar de tal cosa.

Pues mucha gente.

De los representantes públicos, ¿quién lo ha puesto sobre la mesa?

De los que hablo en petit comité no te lo voy a decir. Si alguien lo tiene que poner sobre la mesa, si tengo que ser yo, soy yo. Que saldría mejor. Hay que hacer estudios, sentarse y tener voluntad política por llegar a acuerdos. Lo que le voy a pedir a Inés es eso. Seguro que está abierta a sentarse y ver las distintas posibilidades. Pero no voy a ser yo quien le diga lo que le tiene que hacer, solo faltaría.

¿Qué dicen los demás alcaldes? ¿Se aferran al modelo Nostián?

Voy a hablar con el presidente para que convoque un pleno o una comisión para discutirlo.