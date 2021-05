El Banksy de Oleiros

Cuando uno camina suele llevar el pensamiento en el pasado o en el futuro y los sentidos quedan suspendidos, sin capacidad para ver los pequeños detalles de la belleza del presente. Existe un artista en Oleiros que juega con esta realidad, para que su obra la vean solo los que van por la vida con mirada de infancia. Realiza piezas de arte pequeñas, muy escondidas, en zonas deterioradas. En un lateral de un viejo transformador, en un antiguo poste de cemento, detrás de un contenedor de basura. Esa sorpresa inicial, seguida del deleite de ver arte y que te aporte significado, es lo que regala Straight a los que pasean por las calles oleirenses y son asaltados por Alfred Hitchcok detrás de una columna o David Lynch en una ventana sin cristal, por un Picasso en una valla, niñas, mujeres elegantes, criaturas extrañas.

“Siempre me gustó la calle, lo urbano, pasé mucho tiempo en ella. Me gusta embellecerla, intento no tocar las fachadas y no hacer dibujos grandes. Mis obras son muy variadas, imágenes, fotografías que trato”, explica Straight, que no gusta tampoco de hablar de sí mismo. Es consciente de que su arte es efímero. “Es como tiene que ser. Tuve un dibujo en Alfonso Molina pero el Concello pintó encima. Pero otro que hice hace siete u ocho años, fuera de aquí, lo vi hace poco, una imagen de la película King Kong, y me gustó y me sorprendió ver que sigue allí. En el aparcamiento subterráneo de Santa Cristina pinté una niña rodeada de mariposas y un chico me firmó al lado”.

Ordenanza municipal

La Ordenanza Xeral de Limpeza de Oleiros prohibe en su artículo 36 la realización de pintadas en la vía pública, en muros, paredes de edificios públicos o privados, un acto que califica como infracción grave y para el que prevé multas de 501 a 1.500 euros. Esta expresión artística por lo tanto, está a salvo, no es una pintada lo que embellece los espacios degradados, recurre a referencias al cine y a la pintura, rompiendo el orden y la estética oficial urbana. “Es algo furtivo y tiene su peligro, pero también tiene un punto divertido. Una vez me sacaron una foto haciendo un dibujo, pero no pasó nada”.

Este artista lleva una década con esta secreta actividad artística fuera de los circuitos establecidos, pero sin embargo no ha pasado desapercibida para algunos autores, como los responsables de la revista Luzes, para los que Straight realizó una portada, al igual que para el último libro de Manolo Rivas, Contra todo isto: un manifesto rebelde. Straight baja de noche a la calle para trabajar con el spray y la plantilla, pero también pinta cuadros con diversas técnicas, que solo expone en la intimidad de su hogar.