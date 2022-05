El Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña ha estimando una denuncia de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y ha condenado al Concello de Sada a pagar a esta entidad 95.038 euros por “la comunicación pública no autorizada de obras musicales, teatrales y cinematográficas” entre los años 2014 y 2018. La mayor parte de las reclamaciones se corresponden con conciertos, orquestas y galas musicales.

El Concello alegó sin éxito falta de legitimación activa y pasiva y la prescripción de la reclamación de 2014. Ninguno de sus argumentos prosperó. Sobre la supuesta falta de legitimación para cobrar por actuaciones en las que participaron autores o titulares en exclusiva de los derechos de sus obras, el juez concluye que es el Concello al que le debe probar este extremo: “Y nada se ha probado a este respecto”, concluye.

Tampoco atendió el magistrado una alegación de Sada relativa al supuesto cobro de actuaciones organizadas por terceros en las que el Concello solo colaboraba, al entender que no se demostró este extremo. “El uso de elementos públicos permite presumir que el principal esfuerzo organizador recayó en el ente local”, argumentó. La misma suerte corrió la alegación municipal en contra de pagar a la SGAE por actuaciones gratuitas de las bandas en las fiestas patronales. “Que no se haya cobrado la entrada no quiere decir que no inculque los derechos de autor”, concluye. Sobre la supuesta prescripción de la demanda en lo relativo a los espectáculos celebrados en 2014, el juzgado rechaza el argumento por la existencia de reclamaciones extrajudiciales previas que habrían interrumpido los plazos.

El PP de Sada reveló ayer la existencia de esta sentencia, de noviembre de 2021. La formación critica que el alcalde, Benito Portela, ha pagado la indemnización con cargo a la partida de fiestas del presupuesto (de 298.000 euros) a pesar de que conocía el fallo con anterioridad a la elaboración de los presupuestos. “Prefirió no prever el pago para esconder este bochorno y poder presumir de números”, reprueba la formación, que lamenta la merma de un tercio de la partida de fiestas.

El Ejecutivo municipal replica que la sentencia incluye gastos del gobierno de Ernesto Anido y recuerda que en aquel momento la actual portavoz del PP, Soraya Salorio, gestionaba Cultura. El Gobierno local cifra en 27.110 euros los cobros gestionados por sus antecesores y afirma que “no es la primera sentencia de la SGAE”. “El Concello de Sada tuvo que abonar otra deuda por sentencia judicial también del mandato de Ernesto Anido”, apunta.