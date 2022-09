Oleiros plantea el bus 1A a Santa Cristina todo el año e incluso a la futura estación de Coruxo

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) es un documento que deben realizar los concellos con el objetivo de lograr unos desplazamientos más sostenibles y eficientes y reduciendo el vehículo privado. Son esenciales para detectar problemas y aplicar soluciones y Oleiros ha visto que tiene importantes déficits a causa del uso excesivo del vehículo privado, fundamentalmente por el modelo de ocupación del territorio, con numerosas urbanizaciones distribuidas por todo el concello; una escasa cobertura con autobús; falta de estacionamiento público y plazas en la vía pública con una ocupación del 100%; una tasa de motorización que no deja de crecer mientras es muy escaso el uso de vehículos de bajas emisiones o eléctricos.

Una de las propuestas que se formulan, además de promover una ruta marítima por barco entre Oleiros y A Coruña, es que el bus 1A que llega hasta Santa Cristina en verano realice este servicio durante todo el año. También sugiere valorar la posibilidad de extender la línea casi dos kilómetros más, hasta Coruxo de Arriba, cuando esté en funcionamiento en esta zona junto a la rotonda de As Galeras la futura estación intermodal de autobuses asociada a la urbanización en trámite, con más de 400 viviendas, y que incluirá cuatro dársenas de buses y parada de taxis, base de bicicletas y zona de carga de vehículos eléctricos. Será el desarrollo urbanístico que más radicalmente transformará Santa Cruz.

Con la realización de este estudio quedó patente también que la actual cobertura de bus en el municipio tiene una “baja utilidad”. Hay zonas como Dexo, Lorbé y Serantes que tienen un servicio muy escaso. En entrevistas con residentes quedó patente que demandan rutas que conecten con los polígonos tanto de Oleiros (como Iñás) como de A Coruña, quieren buses que enlacen parroquias y con los centros de salud y los centros educativos. Incluso ampliar horario a la noche los fines de semana y festivos.

Las conexiones peatonales y ciclistas también son mejorables porque no conectan núcleos con total accesibilidad, con colegios o centros deportivos. Las propias paradas son poco accesibles y casi sin señalización (harían falta paneles electrónicos con información en tiempo real y una aplicación). El carril bici tampoco es totalmente accesible, con tramos que tiene que compartir tráfico con el peatón, con pendientes u obstáculos (postes).

La población infantil y la de la tercer edad es la que tiene menos autonomía para sus desplazamientos por falta de itinerarios seguros. Destacan los casos de los colegios de A Rabadeira y Cristo Rey, que causan importantes retenciones a las horas de entrada y salida. Para A Rabadeira, por ejemplo, prácticamente ningún escolar acude a pie cuando podría hacerlo habilitando un itinerario seguro.

Etiopía y Vinculeiros, con 100% de ocupación

El informe sobre la movilidad en Oleiros apunta una fuerte dependencia del vehículo privado. En el municipio existen, a enero de este año, un total de 27.614 vehículos registrados, un 17,4% más que hace una década. Existen calles con una ocupación del 100% de sus plazas públicas de aparcamiento todo el año, como es el caso de Etiopía (donde está el mercado municipal y el centro de salud de Perillo) y la calle Os Vinculeiros (donde se ubica la escuela infantil y el consultorio médico). Este problema se incrementa en verano con el aumento de población. Como pedida para paliar el problema se indica la creación de aparcamientos disuasorios. Funcionan muy bien en concellos como Carballo, que tiene una treintena con casi 3.000 plazas, gracias al sistema de llegar a acuerdos con los propietarios de solares que no quieren desarrollar aún (más de cuarenta), y que a cambio no se les cobra IBI.

En este estudio también se sugiere cambiar la flota de vehículos municipales (Policía, Emergencias, Obras y Servicios, etc) por otros de bajas emisiones contaminantes o eléctricos y habilitar más áreas de recarga

El 95% de las multas, por aparcar mal

En Oleiros el estudio de movilidad ha constatado también que es necesaria mayor vigilancia del estacionamiento porque es uno de los factores que más problemas causa en cuanto a falta de plazas, movilidad y fluidez. Policía y Guardia Civil pusieron el año pasado 1.622 multas por estacionamiento, concentradas sobre todo en cinco zonas: Mera, Santa Cruz, Bastiagueiro y Santa Cristina, las zonas de playas y de más comercio. En Mera es donde siempre, en los últimos años, se han registrado más infracciones. En 2021 fueron 786 frente a las 312 de Bastiagueiro. Y dentro de Mera la calle Celso Emilio Ferreiro es la que registra más multas. El 95% de las que ponen los agentes son por estacionamiento indebido (solo el 5% es por conducción temeraria, uso de móvil o haber bebido). Ante este diagnóstico los expertos proponen un mayor control policial del aparcamiento.

Mejores plazas de movilidad reducida

El PMUS de Oleiros quiere descongestionar las calles con aparcamientos disuasorios, más bus y bici, y también dar una solución a residentes que reclaman hace años una zona verde de aparcamiento exclusivo, al menos en verano. Pero en este estudio también se propone mejorar las plazas para personas con movilidad reducida, también tras entrevistar a residentes. Al analizar la situación se detectó que muchas de estas plazas no cumplen con la normativa en medidas y señalización, no son seguras (hay que invadir la calzada), son escasas y muchos conductores aparcan indebidamente en ellas o existe un uso “fraudulento” de las tarjetas que requiere un mayor control (hay tarjetas expedidas a personas que ni siquiera tienen carné de conducir o que por su grave discapacidad no podrían hacerlo).