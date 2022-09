Oleiros amplía los consejos para ahorrar agua: no lavar el coche en casa y usar el goteo

El Ayuntamiento de Oleiros ya empezó la pasada semana a tomar medidas de ahorro en el gasto de agua después de constatar que los dos embalses que abastecen a la comarca están a la mitad de su capacidad y ni las últimas lluvias logran recuperar el nivel. Esas medidas fueron cerrar las duchas en las playas (al acabar la temporada de verano el día 15 ya es más fácil) y reducir los riegos en las extensas zonas verdes públicas.

El Concello también va a enviar un folleto con consejos de ahorro individual a las casas, acompañando los recibos del agua. Entre estas sugerencias que plantea el Ejecutivo están la de no llenar las piscinas (también más fácil tras la entrada en el otoño) y no regar el exterior de las fincas, utilizar métodos como el goteo en pequeños invernaderos particulares o lavar los coches en centros especializados y no mediante manguera en casa.

El Gobierno local también pide a los vecinos y vecinas que se opte por la ducha en lugar del baño y con menor duración, además de cerrar el grifo durante el lavado de dientes, el afeitado o el enjabonado de la vajilla. Pide usar lavadoras y lavavajillas con carga completa y los sistemas de los váteres con media descarga. Recomienda además no usar el retrete “como colector de residuos sólidos que deban ir a la basura”, usar grifos con sistemas de difusión o abrirlos al caudal mínimo, además de revisar posibles fugas y lavar fruta y verdura en recipientes cerrados.