Arteixo ultima los preparativos de su XXI Feria Histórica, que estará dedicada a la infancia y que se celebrará entre los días 14 y 16 de octubre. El tradicional viaje al pretérito del municipio arteixán contará como novedad con el Escenario Estrella Galicia, que se situará en la plaza del Balneario y al que se subirán artistas como Stompy Seven Jass Band, Clarence Bekker Band, Carla Green and the Demonds, Macheta Supah Band o DJ Panko.

Fruto de la colaboración con la Corporación Hijos de Rivera, la feria histórica dispondrá también de un Mercado da Colleita, que estará situado en el Campo da Igrexa, en el paseo fluvial. A la hora de diseñar el programa de este año, que girará en torno a la infancia, el Concello de Arteixo ha contado con la colaboración del historiador local Xabier Maceiras, que elaboró varios textos en los que rememora las escuelas de Arteixo, los juegos y los divertimentos de la época. La música estará muy presente en esta edición, a través de pasacalles y conciertos de artistas como Silvia Penide. Para amenizar los festejos, el programa incluye también espectáculos de danza, títeres y representaciones teatrales a cargo de Tropicalia, Ora Tahití Galicia, Os Monifantes, Migallas, Inventi, Teatro ao Cubo o las Izquierdo Sisters. Como todos los años, la feria contará con puestos de artesanía y alimentación y la tradicional Cea 1900. Habrá también un servicio de alquiler de trajes y un punto violeta para prevenir casos de violencia machista. La feria histórica arrancará el viernes 14 a las cinco de la tarde con una comparsa infantil y un taller de juegos 1900. La fiesta se prolongará durante todo el fin de semana con un amplio abanico de actividades y espectáculos y finalizará el domingo a la tarde con una representación de Faíscas y O Grilo de Pastoriza de la salida al recreo en una escuela de principios del siglo XX y un concierto de la banda de música de Santiago.