O antiguo matadoiro de Betanzos acolleu un acto reivindicativo e conmemorativo do BNG con motivo do seu corenta aniversario. A formación rendeu homenaxe á militancia histórica. No acto participou a concelleira Amelia Sánchez, o primer concelleiro nacionalista en Betanzos, Andrés Otero, e o presidente da Fundación Galiza Sempre, Rubén Cela.