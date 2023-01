La familia de Mía, la perra que falta desde el pasado 1 de enero de su casa, en Bastiagueiro, ha comenzado la semana con una noticia esperanzadora: un aviso de que habían visto a su mascota en Bergondo. Y esta llamada resulta más alentadora que las cerca de seis anteriores, ya que la descripción facilitada por quien dio el aviso “sí que encaja”, asegura la dueña, Sara Guevara, quien apunta que el vecino que dio esta última alerta relató que la perra que avistó no llevaba collar, como no lleva Mía, mientras que las llamadas anteriores describían a una perra con collar negro, y que se mostraba desconfiada y huidiza, como la perra oleirense, cuando las anteriores llamadas describían a la perra que habían visto como confiada y que “se acercaba cariñosamente”, lo cual no cuadraba a su propietaria. “Me sorprendió”, asegura.

Guevara pide a quien pueda ver a su perra, una boyero de Berna blanca, negra y marrón de dos años, sin collar, que traten de hacer que se acerque ofreciéndole comida, pero “que no corran detrás de ella, porque es miedosa y se va a escapar”, asegura. Solicita que, si alguien ve a su mascota, logra que se acerque y, de ser posible, cogerla, contacte con ella en el 661 126 464. La familia de Mía estudia aceptar el ofrecimiento de la dueña de un perro rastreador de prestar a su animal para ayudar en la búsqueda. “Tendría que oler algo de mía y seguir el rastro”, explica Guevara.