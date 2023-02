Misterio en Viós: la parroquia busca al autor de una carta

El 25 de diciembre de 2022 vecinos de Viós en Abegondo revisaron su buzón de correo y se encontraron con un sobre y una postal, sin remitente y escrita a mano. “Que estas Navidades llenen de felicidad nuestras casas y corazones con pequeños detalles como éste, que nos recuerda la importancia de mirar a las personas que tenemos cerca. Mis mejores deseos. Atentamente, tu vecino”, decía la postal.

La sorpresa dio paso a la especulación y las cábalas sobre el autor. “Yo pensé que había sido mi vecina Hipólita. Como ponía tu vecino, y hablaba de las personas que están cerca, es lo que imaginé. Fui a preguntarle pero me dijo que no había sido ella, y se quedó sorprendida y fue entonces a mirar su buzón y vio que también tenía una felicitación igual. Desde entonces, hace casi mes y medio, no hemos dejado de hablar y especular sobre quién ha podido ser. Porque descubrimos, unos hablando con otros, que la había recibido toda la parroquia, todas las casas”, explica Chus. Y es que la persona que metió la carta en los buzones realizó el esfuerzo de escribir una para cada casa de la parroquia, a mano, y después tuvo que introducirlas en todos los buzones, vivienda por vivienda, en la noche del día 24, en Nochebuena.

“La que escribió la carta es una mujer, seguro, por la letra, redonda”, afirman sin dudarlo Teo y Lois, de doce años. Sus madres dan bastante credibilidad a la teoría de los chicos. “Nos sorprendió tanto que durante semanas no hablamos de otra cosa. Mira si nos sorprendió que hasta pensamos si era por mal, si alguien nos quería decir algo, como una acusación de no ser buen vecino o así. Ya ves, algo tan bonito, como no estamos acostumbrados, hasta pensamos mal”, señalan.

“Queríamos saber quién la escribió para darle las gracias, porque lo merece”, añade otra residente. “Pues yo no quiero saberlo, prefiero que quede el misterio”, agrega un vecino. Otros residentes creen que la escribió “alguien de la asociación de vecinos”. Otros apuntan a “una niña”. Algunos opinan que la inspiración fue el anuncio de la Lotería de Navidad, que exalta la solidaridad, el ayudarse unos a otros, los pequeños detalles como felicitarse las fiestas.

“Yo vivo en la parroquia de Limiñón y allí no llegó ninguna. A ver si el año que viene nos llega también. A mí me haría ilusión”, asegura otra vecina. La parroquia, mientras sigue especulando, ya piensa en cómo podría agradecer este precioso detalle a una persona por ahora aún desconocida que saben que es vecina y que tiene los mejores deseos para ellos.