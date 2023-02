El atasco del plan general de Arteixo

“El plan general, pues bueno, está llegando, está más cerca”. Esta fue la respuesta del concejal de Urbanismo de Arteixo, Alberto Castro, a una pregunta del PSOE en el pleno municipal del pasado jueves sobre la situación de la elaboración del nuevo documento urbanístico que sustituirá a las normas subsidiarias de 1995 que están en vigor en la actualidad. El Concello sigue sin contratar la redacción pese a que el final del mandato se acerca (en mayo se celebrarán las elecciones municipales).

Esta es una vieja promesa que realizó el alcalde, Carlos Calvelo, en la campaña electoral de 2011, cuando todavía no había ocupado el cargo. “Si Carlos Calvelo tiene la mayoría y no se aprueba un plan general no se presentará a las siguientes municipales”, manifestaba entonces. Doce años y casi tres mandatos después, estas palabras aún no se han cumplido.

El Ejecutivo local, a consulta de este diario, explica que la previsión es que el proceso para contratar a una empresa redactora del plan general se inicie “este año” y que no se producirá un “crecimiento desmesurado” y que será “sostenible”. También señala que todavía queda “mucho suelo sin desarrollar” del instrumento urbanístico en vigor, que data de 1995, cuando el municipio contaba con poco más de 20.000 habitantes, frente a los más de 33.000 de 2022, y que otros concellos como Pontevedra tienen un documento urbanístico de 1989.

El nuevo plan está a la espera. Las estimaciones que el edil de Urbanismo ha avanzado a lo largo de los últimos años no se han hecho realidad hasta el momento. En 2021 legó a asegurar que “el plan general va a tener vida en esta legislatura, sobre todo la parte ambiental, que va a quedar resuelta”. En 2022 se limitó a decir que “es posible” que este trámite quede completado antes de las próximas elecciones, que están previstas a mediados de 2023.

El PSOE suele preguntar en la mayoría de sesiones plenarias por la situación de este instrumento regulador del urbanismo del concello. En una de ellas, en 2022, el concejal ofreció una peculiar respuesta.

–¿Van a tener un borrador de las bases de licitación [del plan general] en este primer trimestre?

–Hay un borrador.

–La segunda pregunta es el cronograma que manejan.

–No estamos manejando a día de hoy un cronograma.

–Entonces lo que dijo de que la tramitación ambiental iba a quedar resuelta en este mandato…

–Es posible.

–…¿ya no es tan cierto?

–Cierto en esta vida leí hace poco en internet solo hay dos cosas: la muerte y los impuestos. Y posiblemente sea cierto.

El Gobierno local aprobó en verano de 2021 el acuerdo por el cual declaró extinto el contrato de servicio de redacción del plan general que había sido contratado en el mandato del bipartito del PSOE y Terra Galega (2007-2011). Lo hizo tras seis años de trámites.

La base del urbanismo actual en Arteixo son las normas subsidiarias aprobadas en el año 1995. Desde entonces, el Concello tiene pendiente la aprobación de un nuevo documento que sirva para ponerse al día. Mientras tanto, el Gobierno local ha recurrido a parches urbanísticos para reordenar el territorio. Ha utilizado planes especiales para crear equipamientos públicos (es el caso de la piscina de Meicende) y modificaciones puntuales (como la del polígono de Sabón, donde autorizó los usos comerciales en las parcelas de la Schweppes en la de Gundín).