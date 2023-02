Betanzos afea a la Xunta las molestias por material apilado en el casco

El Concello de Betanzos ha reclamado al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) la retirada de palés y contenedores de obra del casco histórico. El Gobierno que preside la socialista María Barral afirma que el material lleva meses apilado en la zona monumental y genera molestias a los residentes. El Ejecutivo denuncia que hay palés que tapan parcialmente las ventanas de viviendas que están habitadas y que un contenedor de obra ocupa la única plaza para aparcamiento reservada a personas con movilidad reducida que existe en las calles afectadas (A Cerca y O Pinche). “Sabemos que para las empresas que ejecutan los trabajos es un trastorno pero no podemos seguir permitiendo una situación así, cuando, a mayores, a día de hoy no se ha renovado la licencia de ocupación de la vía pública”, afirman desde el departamento municipal de Urbanismo en un comunicado. El Gobierno municipal advierte de que esta situación no se puede permanecer sine die y asegura que ha recibido numerosas llamadas de residentes en el casco histórico para exigir una solución. La alcaldesa reclama además al IGVS que proceda ya al sorteo de las viviendas que tiene finalizadas en el casco histórico y que cuentan con la preceptiva licencia de primera ocupación.