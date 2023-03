El Concello de Oleiros organiza una ruta de senderismo por las Fragas do Tambre para el próximo sábado 1 de abril. La ruta, dentro del programa Andares por Galicia, se iniciará en Ponte Maceira y finalizará en Mourentáns, pasando por la Fervenza do Pozo Negro, Pesqueiras do Tambre, Fragas do Río Tambre y el embalse Barrié de la Maza. En total es una caminata de 18 kilómetros calificada como de dificultad media.

Esta ruta tiene un coste de 22 euros y está dirigida a mayores de edad, con preferencia para personas empadronadas en el municipio. La preinscripción abrió ayer martes, con prioridad de forma electrónica o también en el propio centro cultural de A Fábrica en Perillo.