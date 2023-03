Oleiros aprueba la urbanización de A Pezoca tras ejecutar una sentencia

El Concello de Oleiros ha aprobado de forma definitiva, tras resolver las alegaciones, el proyecto de compensación del sector de suelo urbanizable SUD-7 A Pezoca, y también después de dar por ejecutada la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de A Coruña, que lo obligó a excluir de este ámbito varios terrenos que son propiedad de la Xunta tras la construcción de la vía ártabra.

La urbanización de A Pezoca, que se tramita desde hace más de una década pero que aún no se ha ejecutado, incluye la construcción de 214 viviendas. Los propietarios de los terrenos ya cedieron de forma anticipada al Ayuntamiento hace muchos años las fincas para dotaciones públicas: el colegio de A Rabadeira, el instituto Miraflores o el centro de salud de A Covada.

Cuando ya se iba a iniciar la urbanización, la junta de compensación tuvo que ponerse a redactar otro proyecto, al tener que eliminar 1.535 metros cuadrados del ámbito porque la Xunta le ganó el pleito al Concello.

En su día, el Ejecutivo autonómico expropió en unos casos para construir la variante de la vía ártabra y, en otros, acordó con los afectados reconocerles aprovechamiento urbanístico a cambio de la cesión de terreno. Y los expropiados y los cedidos fueron incluidos por la junta de compensación en la delimitación de la urbanización. Tras la sentencia tuvieron que excluirlos y recalcular las superficies de las fincas de resultado y las aportaciones de cada propietario (cuotas de aprovechamiento y de costes). En este sector existen hoy en día dos viviendas que serán demolidas para construir las futuras 214 casas.

Anexos a estos terrenos de la Xunta y de la variante de la vía ártabra están las instalaciones del colegio A Rabadeira. El Concello cedió una parcela municipal al centro educativo, de 5.000 metros cuadrados, y acaba de finalizar su acondicionamiento para que el alumnado tenga una zona verde en el recreo, que se hizo con bancales, tras la petición de la directiva escolar.