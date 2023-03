El Concello de Oleiros envió a la Xunta hace meses una solicitud para renovar el convenio para que regrese este verano el servicio del bus 1A desde A Coruña hasta Santa Cristina. El Gobierno gallego le contestó que no se puede renovar hasta que Oleiros abone una cantidad a la empresa de transporte metropolitano que coincide con esta línea, por la pérdida de viajeros, porque así figuraba como condición en las cláusulas del convenio inicial. La semana pasada el Gobierno local envió de nuevo a la consellería un escrito en el que reclama que se convoque la comisión de seguimiento, prevista también en el convenio, para tratar el tema del dinero que reclama la concesionaria Cal Pita, 22.210 euros de 2019 y 27.260 euros del año 2022.

Ante este nuevo escrito, el Gobierno autonómico ha constatado que a día de hoy Oleiros no ha pagado ni un euro de este dinero que se ha estimado que le debe a la concesionaria como compensación, por lo que no se puede renovar este convenio ya que se produciría un incumplimiento del mismo. Ante esta situación la Xunta reiteró al Concello que para validar una prórroga del acuerdo y que vuelva el bus 1A res necesario que asuma este pago. El alcalde oleirense ayer afirmó que no pagará este dinero porque no le han presentado los justificantes que avalen el dinero que se ha estimado. “Estoy pensando qué batallas vamos a librar porque esto es muy grave”, afirmó el regidor, quien señaló que Oleiros ya paga su parte del transporte metropolitano. El servicio del bus 1A sigue sin ratificarse.