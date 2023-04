La Junta Electoral ordena a Oleiros retirar de su red social anuncios de logros obtenidos

La campaña electoral de las municipales de mayo de 2023 ha comenzado oficialmente con una de las primeras denuncias, un año más contra el Concello de Oleiros. El PSOE oleirense denunció el pasado lunes 10 de abril el contenido del perfil en Facebook del Ayuntamiento porque incluía informaciones y fotografías de obras en marcha, a punto de finalizar o que se comenzarían próximamente. La Junta Electoral de Zona ordenó al Concello “la retirada de las publicaciones del perfil de la red social Facebook” y advirtió también de que debe “abstenerse en el futuro de realizar similares actuaciones”. Le otorgó también 24 horas para presentar alegaciones.

La junta electoral en su resolución recuerda que ya estamos en el denominado período de sombra, y según la ley desde la convocatoria de las elecciones y hasta su celebración está prohibido realizar cualquier acto financiado directa o indirectamente por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones a los “logros obtenidos”, que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por los partidos concurrentes.

Entre esta prohibición se incluye la edición y reparto electoral de libros, folletos, envío de correos electrónicos o mensajes. La junta electoral considera que las publicaciones que denunció el PSOE en relación a lo publicado en la página del Concello de Oleiros “no están dirigidas a ordenar el desarrollo de los servicios públicos afectados o informar sino que enuncian la ejecución de obras iniciadas o proyectadas, con alusiones a costes aplicados y conflictos con otras administraciones”.

La página de Facebook oficial de Oleiros ayer ya no incluía estas noticias, se limitaba a anunciar actividades municipales como teatro, rutas literarias o conciertos, por lo que parece que ya ha acatado esta orden. Aunque esta denuncia se refería a Facebook, el Ejecutivo oleirense también mantenía el mismo tipo de contenido en su página web oficial. Estrenó una nueva imagen de su web e incluyó noticias como Avanza a creación do parque da rúa do Mar o Próximo inicio da reurbanización das rúas Ricardo Cubeiro e Daniel Castelao, y alusiones a sus disputas con la Xunta. Hoy estas noticias tampoco figuran en la portada de la web y sí las que están permitidas, como programación municipal (rutas, talleres, un premio).

En 2019 la junta electoral ordenó a Oleiros que retirase los carteles de las obras porque tenían los mismos colores corporativos, en los mismos tonos de verde y amarillo, que el logotipo oficial del partido en el Gobierno, Alternativa dos Veciños.