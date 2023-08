‘Jam session in crescendo’ en Cambre

Comenzó como una jam session entre amigos, con músicos conocidos de grupos de la comarca, y ha crecido en sus siete ediciones hasta reunir a más de un centenar de asistentes en la última jornada. “Han nacido grupos ahí, como The Muppets, un grupo de versiones de A Coruña, que nació a raíz de encontrarse los músicos en la jam”, cuenta su impulsor, Samuel Fernández, que, junto a su mujer, María González, abre las puertas de la finca de su casa en Cambre a “niños, abuelos, músicos y quien quiera acercarse a un encuentro para compartir música que, con el “boca a boca”, ha crecido cada año, asegura el organizador, que ya prepara la próxima cita: el 17 de septiembre.

“En una de las primeras jams un amigo me dijo: ‘Tío, no conozco a la mitad de la gente que está aquí’. Y yo le dije: ‘Yo tampoco’. Estás conociendo gente nueva todos los años”, celebra Fernández, quien admite que le gusta “organizar saraos”, gusto que ha convertido en su actividad profesional, como coach y organizador de eventos para emprendedores junto a su esposa, psicóloga. “Al final, los músicos son emprendedores también”, reflexiona.

A un mes vista, Fernández, junto con un grupo de amigos colaboradores que ejercen de “staff”, ha comenzado ya la difusión del encuentro en redes sociales y ha compartido un excel en el que los interesados en participar pueden anotar qué instrumento quieren tocar y en qué canción. Por ahora, temas como Sweet Child O’ Mine (Guns N’ Roses), Highway to hell (AC/DC), Paranoid (Black Sabbath) o Enter Sandman (Metallica) cuentan ya con anotados en distintos puestos (voz, guitarra, bajo o batería) como para salir adelante, de entre un amplio listado de canciones con predominio del rock. Aunque, aclara el organizador, el propio día de la jam colocarán en la finca una pizarra en la que cada uno podrá irse anotando para subir al escenario en el tema que más le apetezca. Los trabajos previos incluyen organizar y movilizar equipo de sonido para que los asistentes puedan enchufarse sin cargar con sus amplificadores.

La finca, en la carretera de Cambre a O Temple, ha crecido “en unos 10 o 15 asistentes” cada año, “siempre con amigos de amigos, que conocían a alguien que conocemos los organizadores”. De entre los más de cien asistentes reunidos en el último año de la cita —que se suspendió por la pandemia—, al menos una veintena tocaban algún instrumento, calcula. Pequeños, mayores, grupos de música al completo o aficionados a tocar algún instrumento conviven en los encuentros. “Hubo grupos que se enteró uno de la jam y luego vino el grupo entero, en bloque”, asegura el organizador, que cita a Display of Power (banda coruñesa homenaje a Pantera) o The Rock Legend, también coruñeses. También han pasado por el improvisado escenario artistas de conocidas formaciones de la comarca como Los Claretes y “casi todo el grupo de Los Destemplados, que tocaron en el Rock in Cambre”, apunta Fernández. Y augura que, si se mantiene la tendencia al alza, habrá que empezar a pensar en “una festijam”.