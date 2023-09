“Las patatas de Coristanco no engordan, aunque sin excesos”, bromea el director de Bonilla a la Vista, Fernando Bonilla, durante la presentación de las bolsas especiales que la empresa de aperitivos asentada en el polígono de Sabón, en Arteixo, pondrá a la venta este fin de semana durante la Fiesta de la Patata de Coristanco. El Concello de la comarca de Bergantiños colaboró con esta productora arteixana para elaborar 10.000 envases de 150 gramos. Cada una que contendrán exclusivamente patatas recolectadas por agricultores locales.

Esta edición en particular dispone de un diseño único para los paquetes para dar a conocer la festividad. Estos grafismos han protagonizado la actividad en la línea de trabajo de la factoría en los últimos días. Con el objetivo de darle todavía más interés a la Fiesta de la Patata, esta producción estará a la venta durante la celebración, que se desarrollará entre el viernes y el domingo de esta semana. Solo se podrá adquirir en el propio municipio coristanqués.

“A través de la fiesta queríamos darle aun más trascendencia a un producto que ya es muy conocido”, comenta el alcalde de Coristanco, Juan García, en una visita a la fábrica de Arteixo este martes. La relación con la empresa asentada en Sabón surgió a partir de la buena relación de la familia Bonilla, con César Bonilla a la cabeza, y Luis García Fernández, director del centro de promoción rural EFA Fonteboa.

El proyecto requirió la colaboración de los agricultores locales. El alcalde agradeció el esfuerzo tanto de estos vecinos como de Bonilla a la Vista por esperar a la recogida de las patatas, que es tardía, para poder comenzar el proceso de elaboración y empaquetado para la fiesta. “Al final conseguimos llegar a tiempo”, celebra Juan García.

La calidad de las patatas de la zona no se limita únicamente a este municipio, sino que la extienden a los territorios próximos de Bergantiños como Carballo o A Laracha y, mismamente, Arteixo, en la comarca coruñesa. “La patata que se cultiva aquí es espectacular, sin duda”, opina Fernando Bonilla. “A veces vas por las tiendas y ves que hay mucha más patata que dice ser de Coristanco que la que se produce, pero esta que utilizamos es de allí fijo”, recalca el director. Aunque apunta que esta variedad de patata Kennebec es inigualable, lamenta que no la pueden usar todo el año en su cadena porque “hay meses en los que no se puede utilizar porque es un producto estacional”.

El regidor coristanqués se enfoca en la calidad de la tierra que comparten con zonas próximas. “Hay parroquias limítrofes, como Rus, que tienen muy buena patata porque la tierra es muy parecida a la nuestra”, explica. El carácter artesanal del proceso de secano y conservación, además de la recogida manual, son otros de los distintivos de los que presumen Juan García.

El director de Bonilla a la Vista comparte ese ideal con el mensaje que quiere para su producto, que tradicionalmente contaba con las patatas de Coristanco como materia prima en los inicios del proyecto empresarial cuando abrió la factoría del polígono de Sabón. “Lo más importante es hacer las cosas bien, freír una buena patata y que guste”, asevera. Las innovaciones las orienta a un consumo “sin excesos”. Recomienda marinar las patatas fritas con conservas, como mejillones en escabeche y sardinas. “Muchas veces, cuando hay ensaladilla en casa, hago encima un barquito con las patatas fritas”, relata Fernando Bonilla.