El grupo municipal del BNG de Culleredo denuncia que no existe “ni iluminación ni espacios de paso para peatones” en el parque de Acea de Ama, a pesar de que acoge los institutos Rego de Trabe, Blanco Amor y Universidade Laboral, además de un centro deportivo, todo lo que genera un gran volumen de tráfico. “La cantidad de accesos y zonas de estacionamiento para coches no se corresponde para nada con la cantidad de zonas habilitadas para la circulación de peatones que no existen ni cuentan con iluminación suficiente para garantizar una seguridad mínima en momentos de visibilidad deficiente”, destaca el Bloque.

El partido propone al Gobierno local que se ejecute un plan especial para el recinto de la Laboral y se reserven fondos para hacer reformas mediante una enmienda a los presupuestos de la Xunta de 2024. Este plan especial fue aprobado por Culleredo en 2012, hace más de una década, y propuesto por la Xunta, pero nunca “acometió ninguna acción”. Exige aceras o sendas peatonales y mejor iluminación.