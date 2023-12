El Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional, que este año dejó varios pellizcos e incluso alguna suma concentrada importante a lo largo de toda la comunidad de Galicia, hizo también una pequeña parada en la comarca de Ferrol, donde dejó tres décimos del segundo premio, dotados con 125.000 euros cada uno, vendidos en el Bar Seijo, en Canido, y varios quintos premios, dos de los cuales viajaron hasta la administración localizada en el hipermercado Alcampo.

Emilio Seijo, responsable de este establecimiento, que combina la venta de Lotería y Apuestas del Estado con un establecimiento hostelero, no ocultaba su felicidad cuando en la televisión cantaron el número y comprobó que estaba entre los encargados de repartir fortuna. “Vendimos tres números del 58.303, cada uno con 125.000 euros y estamos muy contentos”, ha indicado, reconociendo que no lo esperaba “en la vida”. Además, ha asegurado que está “deseando que le toque a alguien que lo necesite, de verdad, como hoy en día hay mucha gente que no tiene trabajo, son fechas complicadas para mucha gente”, comentó.

Por último, el responsable del bar que ha repartido fortuna ha detallado que espera “que los tengan gente con pocos recursos, para poder dar un regalo a su hijo”, aguardó. “Eso es lo que más me gustaría, que le tocara a gente que lo necesite de verdad”, incidiendo en que “lo tiene merecido, por venir aquí a gastar su dinero y que le pueda responder así”.

El mismo establecimiento ferrolano vendió también por máquina uno de los décimos de un quinto premio, del número 88.979. También en la localidad de Cedeira tocó un quinto premio, en este caso un décimo del número 86.007, que se vendió ademas en esta última semana, según ha apuntado Alicia Veiga, desde la administración de loterías de este municipio.

No faltó la suerte en la localidad vecina de Narón. En la administración ubicada en el centro comercial de Alcampo repartieron dos quintos premios, en 86007 y el 01568, ambos de máquina. “Ahora estamos esperando a que caiga aquí el Gordo”, contaba su responsable, Paula Testa. “Ya nos han llamado muchos clientes para saber si les ha tocado, ocurre todos los años”.