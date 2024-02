Tres tenores para Pravio

“Si lo que te desanima de entrar es que no sabes cantar ni tienes oído no importa, vas a aprender desde cero, solo hay que tener ganas y querer pasarlo bien, los resultados se ven en muy poco tiempo. Que la gente se anime, el resto lo pongo yo”, asegura Lis Teuntor, pianista, soprano, profesora en el conservatorio de música de A Coruña y directora del coro de la Sagrada Familia en esta ciudad, pero también de la Asociación Cultural Musical Agrupación Aires Novos de Pravio (Cambre). Este coro cambrés ha realizado un llamamiento público para que se sumen nuevas voces.

“Ahora mismo somos catorce integrantes, llegamos a ser veinte Siempre hemos sido una agrupación pequeña pero ahora mismo solo hay tres hombres, tres bajos, y necesitaríamos por lo menos tres tenores, además de otras voces”, explica Sara Camba, coralista y una de las fundadoras de Aires Novos de Pravio, hace ya doce años.

Los martes a las ocho de la tarde en el local social de Pravio y durante hora y media, solo se escuchan voces ensayando. El coro invita a todas las personas interesadas en iniciarse en el canto a acudir en ese momento a verlos y probar.

“Somos un grupo muy majo, nos llevamos muy bien todos, hay muy buen ambiente. Tenemos un repertorio muy variado, desde canción gallega a habaneras, villancicos, espirituales, temas en inglés”, subraya Sara. Cantan incluso canciones pop. “La directora que tenemos, Lis Teuntor, es estupenda. Nos conoce muy bien y tiene muchas tablas y eso te transmite seguridad”, añade esta coralista.

“Tras la pandemia se produjo un parón tremendo en la actividad de las corales y costó mucho arrancar, se han ido incorporando de forma progresiva. El de Pravio es un coro pequeño pero queremos crecer. Además estamos muy activos, tenemos actuaciones este año. Es un equipo de gente maravillosa, con mucha energía positiva y estoy encantada”, asegura Lis Teuntor, que subraya la flexibilidad de esta agrupación vocal en cuanto al continuo cambio de registro, que hace que nadie se aburra. Este año, entre otras actividades, tienen previsto un viaje a Asturias para una actuación.

“Teníamos, desde el principio, una soprano muy buena, pero ahora tiene un achaque y no puede venir. Sin embargo, sigue en nuestro grupo de Whatsapp y escucha y aprende todas las canciones, las disfruta desde casa, y eso es importante”, subraya Sara Camba. Esta vocalista constata así que Aires Novos de Pravio no es solo para los que quieran cantar, que también, sino que es una manera estupenda de estar activo, de relacionarse con los demás, de convivencia, de compartir.

“Yo llevo doce años en este coro pero antes estuve en otro, unos siete años. A mí no me gustaba especialmente cantar, mis vecinas me dijeron de ir. Yo ni sabía, pero cantas con todos, vas viendo cómo mejoras y al final te gusta cada vez más”, añade esta coralista.

Más que la pandemia, según señalan desde esta agrupación, lo que más influye en que hay pocos coralistas es que hay poca renovación y la gente joven no se anima porque cree que es algo “de mayores”. Estos cantantes sin embargo precisan que los jóvenes se sorprenderían del variado repertorio que tienen. Las personas que quieran probar pueden llamar a los números de teléfono 659 450 407 o 660 156 783.