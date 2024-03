La empresa de aguas de Cambre solicita al Concello que asuma el servicio tras meses con facturas sin cobrar

Tras más de seis meses de atrasos en el pago de facturas y 19 años con el contrato caducado, la empresa que presta el servicio, esencial, de abastecimiento de aguas y alcantarillado en Cambre, Augaservi, ha solicitado al Concello cambrés que asuma la gestión. El Ayuntamiento prevé realizar una revisión de oficio de facturas pendientes por un total de 228.600 euros para abonarlas y “garantizar que no abandonen este servicio esencial hasta la adjudicación del servicio cuyos pliegos están en redacción”, señala una providencia de la concejala de Economía, Hacienda y Régimen Interior, María Pan. El Ayuntamiento, en efecto, ha prorrogado —con informe desfavorable de Secretaría— el contrato con la asesoría que debe conducir el proceso para regularizar el servicio y constituir una empresa pública que lo preste, como aconsejó una auditoría en 2018.

Augaservi presentó un escrito el 5 de febrero en el Concello en el que señalaba que “debido al incumplimiento de la obligación de pago durante más de seis meses, se comunica al Concello que debe hacerse cargo del servicio”, recoge la providencia de la edil del área. A petición de Pan, la interventora municipal tramita el expediente de revisión de oficio.

La interventora, en su informe, advierte de que el vínculo contractual entre el Ayuntamiento y la empresa, verbal y con omisión de del trámite preceptivo de la función interventora, es nulo de pleno derecho. “El Concello de Cambre, a pesar de ser conocedor de la obligatoriedad de proceder a las oportunas licitaciones, obvió tales exigencias, lo que, si cabe, alcanza una mayor gravedad dado que los incumplimientos afectan a servicios municipales obligatorios”, avisa la funcionaria. “Este modo de actuar al margen de la normativa aplicable es el causante da situación actual con los proveedores de servicios y suministros, así como del incumplimiento del periodo medio de pago del Concello de Cambre el cual, lejos de actuar procediendo a regularizar la situación, mantiene la prestación de servicios en precario con la irregularidad manifiesta que tal hecho provoca”, avisa la habilitada nacional.

La funcionaria apunta, además, que “el jefe de Obras e Servizos del Concello de Cambre no se pronuncia claramente (afirmativa o negativamente, sin ningún tipo de condicionante) en cuanto a si las prestaciones fueron o no realizadas efectivamente y si los precios facturados respetan o no el precio mercado”. El anterior interventor municipal ya alertó en 2020 de la “inseguridad jurídica” de continuar la relación con la empresa en precario y de que el vínculo contractual era “nulo” por lo que instó a la “licitación inmediata”.

“Continuar manteniendo esta relación genera la inseguridad jurídica tanto para los técnicos municipales como para el informante de saber qué obligaciones pertenecen a la empresa y cuáles al Ayuntamiento, y el único documento que tenemos para establecerlo es un pliego obsoleto que data del año 91 y lleva en precario más de 10 años”, avisó el funcionario en un informe a un reconocimiento extrajudicial al que puso un reparo suspensivo. Los reparos de intervención a facturas por servicios sin contrato se remontan también años atrás. El funcionario avisó en 2020 de “la necesidad de resolver con carácter inmediato la situación de precariedad de este contrato resolviendo la relación con la empresa”. La auditoría encargada para elegir la mejor fórmula para la gestión del agua avisó de que los miembros de la Corporación municipal están “sujetos a la responsabilidad civil y penal” por lo que aprueban.

Prórroga para regularizar

El Ayuntamiento ha prorrogado el contrato con la auditoría encargada de conducir el proceso para crear una empresa pública que asuma la gestión del servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado del concello de Cambre, PW Advisory & Capital Services. El contrato se prorroga por un año, hasta el 26 de febrero de 2025.

El jefe de la sección de Servicios aseguró en su informe que la concesionaria “estuvo realizando a satisfacción del Ayuntamiento la asistencia técnica contratada, en las anteriores anualidades, y visto que a día de hoy faltan por dar pasos para constituir la empresa pública de agua, no existe inconveniente en acceder a la prórroga para la anualidad 2024-2025 de dicha asistencia técnica”. La empresa, que resultó adjudicataria del contrato en febrero de 2021, debía elaborar los pliegos para la contratación del servicio en el plazo de seis meses. Entre sus obligaciones figuraba también liquidar el vínculo con la Augaservi y colaborar en la puesta en marcha de la empresa pública.

La secretaria emite informe desfavorable a la prórroga al no ver justificada la insuficiencia de medios municipales. Coincide la interventora, que fiscaliza desfavorablemente.