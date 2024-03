La Reserva distingue a once empresas turísticas

Once empresas turísticas recibieron ayer en Biocultura el distintivo de calidad de la Reserva das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Las galardonadas fueron Restaurante A Carboeira (Miño), Hotel Crisol de las Rías (Miño), Casa Grande do Soxal (Oza-Cesuras), Casa de Millares (Sobrado), Pagos de Brigante y Enflor (Paderne), Galicia Eventos e Ocio (Miño), Tótem Gestión (Cambre), Avada (Sobrado), Onda do Pedrido (Bergondo) y Óscar Freire (Culleredo).